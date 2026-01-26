Sıkıntı küçük! Suriye’yi tehdit etmeye kalktı
Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye’deki varlığı büyük ölçüde kısıtlanırken, örgütün sosyal medyada sempatik görünmek için vitrine çıkardığı bir cüce, direniş çağrısı yapıp Türkiye destekli Suriye Ordusu’nu tehdit etmeye kalktı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, “Sıkıntı küçük” yorumlarına neden oldu.
Terör örgütü YPG/SDG, Suriye’de köşeye sıkışıp inlerine hapsedilince çareyi sosyal medyada komik duruma düşmekte buldu.
Örgütün vitrine çıkardığı bir cüce, boyundan büyük laflar ederek Türkiye destekli Suriye Ordusu’na kafa tutmaya kalkıştı.
Kamışlı’dan kaçmayacaklarını iddia ederek "direniş" çağrısı yapan bu piyonun görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Sıkıntı küçük, hayaller büyük" yorumlarıyla alay konusu edildi.