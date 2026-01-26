  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Çağdaş-laik" taciz kreşi! 26 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 26 Ocak 1948: Kazım Karabekir Paşa'nın vefatı (Milli Mücadele kahramanlarından) Ülkeyi sarsan olay! Çin'de nükleer deprem! Özel hastane skandalı! 48 saatte iyileşecek dediler, babasının kucağında can verdi! İran'da çığ felaketi! Grönland krizi derinleşiyor! Kuzey Kutbu’nda yeni cephe Orta Doğu'da dev hareketlilik: ABD uçak gemisi İran açıklarına ulaştı Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz! Soykırımcı İsrail durmuyor: Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
Sosyal Medya Sıkıntı küçük! Suriye’yi tehdit etmeye kalktı
Sosyal Medya

Sıkıntı küçük! Suriye’yi tehdit etmeye kalktı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye’deki varlığı büyük ölçüde kısıtlanırken, örgütün sosyal medyada sempatik görünmek için vitrine çıkardığı bir cüce, direniş çağrısı yapıp Türkiye destekli Suriye Ordusu’nu tehdit etmeye kalktı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, “Sıkıntı küçük” yorumlarına neden oldu.

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye’de köşeye sıkışıp inlerine hapsedilince çareyi sosyal medyada komik duruma düşmekte buldu.

 

Örgütün vitrine çıkardığı bir cüce, boyundan büyük laflar ederek Türkiye destekli Suriye Ordusu’na kafa tutmaya kalkıştı.

Kamışlı’dan kaçmayacaklarını iddia ederek "direniş" çağrısı yapan bu piyonun görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Sıkıntı küçük, hayaller büyük" yorumlarıyla alay konusu edildi.

Suriye ordusu, bir petrol kuyusunu daha kontrol altına aldı
Suriye ordusu, bir petrol kuyusunu daha kontrol altına aldı

Dünya

Suriye ordusu, bir petrol kuyusunu daha kontrol altına aldı

Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz!
Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz!

Dünya

Suriyeli yetkiliden İsrail'e sert rest: Bir karış toprağı bile vermeyeceğiz!

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

ulan zaten yerin dibine yaklaçmışsın kalanınada yerin dibine az kalmış
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23