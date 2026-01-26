Kalp dostu süper besin! Canan Karatay'dan tavsiye: Her derde deva, adeta ölümsüzlük iksiri gibi 3 özelliği

Özellikle tansiyon problemi olan kişilerin kontrollü tüketmesi öneriliyor SUMAĞIN “HER DERDE DEVA” 3 ÖZELLİĞİ Kırmızı meyvelerin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bu antik baharatın vücuda katkıları şu şekilde sıralanıyor: Kan Şekeri ve İnsülin Dengesi: Bilimsel araştırmalar, sumağın kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyebileceğini ve insülin direnciyle mücadelede destekleyici rol oynayabileceğini gösteriyor. Güçlü Antioksidan Deposu: Antosiyanin, flavonoid ve fenolik asitler bakımından zengindir. Hücreleri serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma karşıtı etki yaratır. 2-Kalp-Damar Dostu: İçerdiği bileşenler sayesinde kolesterol dengesine yardımcı olur ve kan basıncı üzerinde dolaylı iyileştirici etkiler sağlar. Doğal İltihap Sökücü olup Vücuttaki iltihap seviyesini düşürmeye yardımcı olur; antibakteriyel özelliğiyle bağışıklığı güçlendirir. 3-Enfeksiyonla Savaş: Antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde özellikle kış aylarında hastalıklara karşı kalkan görevi görür. CANAN KARATAY’DAN “SUMAK ÇAYI” TARİFİ Karatay, sumağın sadece salatalarda değil, çay olarak tüketilmesinin de çok faydalı olduğunu vurguluyor: Hazırlanışı: Sumak tohumunun veya tozunun sıcak suyla demlenmesiyle hazırlanır. Kullanım Alanı: Özellikle boğaz rahatsızlıklarında ve ağız içi yaralarda gargara veya içecek olarak tercih edilmesi öneriliyor. TÜKETİRKEN DİKKAT! Her doğal üründe olduğu gibi sumakta da ölçü çok önemli. Kan basıncını etkileyebileceği için tansiyon ilacı kullananların doktoruna danışarak tüketmesi önerilir. Ekşi ve asidik yapısı nedeniyle mide problemi olan kişilerde aşırı tüketim yanma yapabilir.