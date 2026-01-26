  • İSTANBUL
Kalp dostu süper besin! Canan Karatay'dan tavsiye: Her derde deva, adeta ölümsüzlük iksiri gibi 3 özelliği
Haber Merkezi

Kalp dostu süper besin! Canan Karatay'dan tavsiye: Her derde deva, adeta ölümsüzlük iksiri gibi 3 özelliği

Prof. Dr. Canan Karatay'ın “padişah baharatı” diye nitelendirdiği sumak, kan şekeri kontrolü, kalp-damar sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkisiyle adeta ölümsüzlük iksiri gibi! Profesörlerin de “padişah baharatı” işaret ettikleri her derde deva 3 özelliği...

Foto

Prof. Dr. Canan Karatay’ın “padişah baharatı” diye nitelendirdiği sumak, kan şekeri kontrolü, kalp-damar sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki olası etkileriyle yeniden gündeme geldi. Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu yararların yanı sıra, doğru ve ölçülü tüketimin önemi de dikkat çekiyor.

Foto

Akdeniz ve Orta Doğu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan sumak, son dönemde sadece lezzetiyle değil sağlık üzerindeki olası etkileriyle de konuşuluyor. İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu doğal ürünün farklı tüketim biçimlerine dikkat çekerek sumağı yeniden tartışmaya açtı. Sumak, kırmızıya çalan meyvelerin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen doğal bir baharat olarak biliniyor. Geleneksel mutfaklarda salatalardan et yemeklerine kadar geniş bir kullanım alanı bulunan bu ürün, son yıllarda doğal destekleyici besinler arasında daha fazla ilgi görüyor.

Foto

Bazı bilimsel araştırmalar, sumağın kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyebilecek bileşenler içerdiğine işaret ediyor. İnsülin direnciyle ilgili mekanizmaları destekleyici yönde rol oynayabileceği belirtilirken, bu etkinin tek başına tedavi edici olarak görülmemesi gerektiği vurgulanıyor. Sumakta bulunan antioksidan bileşenlerin, kolesterol dengesine ve kan basıncı üzerine dolaylı etkiler sağlayabileceği ifade ediliyor.Bu özellikleriyle, kalp-damar sağlığını korumaya yönelik beslenme düzenlerinde destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Sumak; antosiyanin, flavonoid ve fenolik asit gibi güçlü antioksidanları barındırıyor.Bu bileşenlerin hücreleri serbest radikallere karşı koruyabildiği, vücuttaki iltihap seviyesini dengelemeye yardımcı olabileceği belirtiliyor.Bu bileşenlerin hücreleri serbest radikallere karşı koruyabildiği, vücuttaki iltihap seviyesini dengelemeye yardımcı olabileceği belirtiliyor. Antibakteriyel ve antifungal özellikler taşıdığı belirtilen sumağın, bağışıklık sistemi üzerinde de dolaylı katkılar sunabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle geleneksel kullanımı yalnızca mutfakla sınırlı kalmıyor.Prof. Dr. Canan Karatay, sumağın çay şeklinde tüketilebileceğini belirtiyor.Sumak tohumunun sıcak suyla demlenerek içilmesinin özellikle boğaz rahatsızlıklarında tercih edilebileceğini söylüyor. Uzmanlar, her doğal üründe olduğu gibi sumağın da aşırı tüketilmemesi gerektiği görüşünde. .

Foto

Özellikle tansiyon problemi olan kişilerin kontrollü tüketmesi öneriliyor SUMAĞIN “HER DERDE DEVA” 3 ÖZELLİĞİ Kırmızı meyvelerin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bu antik baharatın vücuda katkıları şu şekilde sıralanıyor: Kan Şekeri ve İnsülin Dengesi: Bilimsel araştırmalar, sumağın kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyebileceğini ve insülin direnciyle mücadelede destekleyici rol oynayabileceğini gösteriyor. Güçlü Antioksidan Deposu: Antosiyanin, flavonoid ve fenolik asitler bakımından zengindir. Hücreleri serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma karşıtı etki yaratır. 2-Kalp-Damar Dostu: İçerdiği bileşenler sayesinde kolesterol dengesine yardımcı olur ve kan basıncı üzerinde dolaylı iyileştirici etkiler sağlar. Doğal İltihap Sökücü olup Vücuttaki iltihap seviyesini düşürmeye yardımcı olur; antibakteriyel özelliğiyle bağışıklığı güçlendirir. 3-Enfeksiyonla Savaş: Antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde özellikle kış aylarında hastalıklara karşı kalkan görevi görür. CANAN KARATAY’DAN “SUMAK ÇAYI” TARİFİ Karatay, sumağın sadece salatalarda değil, çay olarak tüketilmesinin de çok faydalı olduğunu vurguluyor: Hazırlanışı: Sumak tohumunun veya tozunun sıcak suyla demlenmesiyle hazırlanır. Kullanım Alanı: Özellikle boğaz rahatsızlıklarında ve ağız içi yaralarda gargara veya içecek olarak tercih edilmesi öneriliyor. TÜKETİRKEN DİKKAT! Her doğal üründe olduğu gibi sumakta da ölçü çok önemli. Kan basıncını etkileyebileceği için tansiyon ilacı kullananların doktoruna danışarak tüketmesi önerilir. Ekşi ve asidik yapısı nedeniyle mide problemi olan kişilerde aşırı tüketim yanma yapabilir.

