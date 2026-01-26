Vatandaşı şok eden görüntü: Bazı uçaklar 'boş' olarak uçuyor! Dünyayı karıştırdı

Uçakta yolcu olmasa bile, yakıt ve iniş ücretlerinden mürettebat maaşlarına kadar tüm masraflar, normal bir ticari uçuşta olduğu gibi, eksiksiz olarak ödenmelidir. Uçuşun bir ayağında yolcu olmadığında, diğer ayağın yoğun sezonda kayıpları sınırlamak için bu ek işletme maliyetlerini karşılaması gerekir. Bu aynı zamanda Ho Chi Minh şehrinden diğer bölgelere uçak bilet fiyatlarının Tet (Ay Yeni Yılı) sırasında önemli ölçüde artmasının nedenlerinden biridir. Bu olgu yalnızca Vietnam'a özgü değil; dünya çapında "hayalet uçuşlar" olarak biliniyor. Bunlar, yolcu sayısı boş veya neredeyse sıfır olan ancak yine de planlandığı gibi kalkış yapan uçuşlardır; genellikle operasyonel yükümlülükleri yerine getirmek veya yoğun havaalanlarında kalkış ve iniş hakkını korumak için gerçekleştirilirler. Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine göre, havayollarının bir sonraki sezonda kullanma haklarını koruyabilmeleri için tahsis edilen uçuş slotlarının en az ?'ini kullanmaları gerekmektedir. Bu ilke aynı zamanda "kullan ya da kaybet" kuralı olarak da bilinir. Covid-19 pandemisi sırasında bu eşik P'ye düşürüldü, ardından d'e ve daha sonra p'e yükseltildi, ancak minimum yolcu sayısıyla birçok uçuş devam etti. Bir zamanlar nadir görülen bir olay olarak kabul edilen "hayalet uçuşlar", Covid-19 karantina döneminde daha sık görülmeye başlandı. Greenpeace'in analizine göre, 2021-2022 kışında Avrupa üzerinde 10.000'den fazla hayalet uçuş gerçekleşti. The Guardian, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nden (CAA) alınan verilere dayanarak, Mart 2020'den bu yana yaklaşık 15.000 böyle uçuşun gerçekleştiğini bildirdi. Havaalanı slot düzenlemeleri, havayollarını kullanılmayan slotları işletmeye, takas etmeye veya iade etmeye teşvik ederek rekabeti artırmak ve uçak bilet fiyatlarını düşük tutmak amacıyla tasarlanmıştır. Ancak Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Direktörü Willie Walsh da dahil olmak üzere uzmanlar, bu mekanizmanın havayollarını sırf uçuş haklarını korumak için düşük veya hatta boş kapasiteyle çalışmaya istemeden teşvik ettiğini savunuyor.