  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik Dost ve kardeş ülkeden CHP'nin ayarını bozacak açıklama: Türkiye, bir süper güçtür Türkiye’nin gücünü kabul ettiler! “Biz treni kaçırdık ama Türkler…” Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen neler söyledi neler…! “Türkiye orta doğu bataklığını kurutmaya talip bir güneş” ASELSAN, NATO’nun taşınabilir hava savunma kabiliyetine katkı sunacak Nato'ya sihirli dokunuş Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı zihinlerinde bölücülük var Altın ve gümüş çok yüksekten uçmaya devam ediyor Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak"
Ekonomi Türk Hava Yolları'ndan kritik anlaşma
Ekonomi

Türk Hava Yolları'ndan kritik anlaşma

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk Hava Yolları'ndan kritik anlaşma

THY ve Air Montenegro arasında kod paylaşımı anlaşması yapıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Bu işbirliği, Türkiye ile Karadağ arasındaki hava trafiğine yeni bir ivme kazandırırken, turizm ve ticaret açısından da önemli katkılar sağlayacaktır" açıklamasını yaptı. Air Montenegro Üst Yöneticisi Vukadin Stojanovic ise "Bölgesel uçuş ağımızı THY'nin küresel erişimiyle birleştirerek yolcularımıza daha fazla destinasyon, daha yüksek esneklik ve daha nitelikli bir seyahat deneyimi sunarken, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) ile Karadağ'ın milli hava yolu Air Montenegro arasında imzalanan kod paylaşımı anlaşması kapsamında iki ülke arasındaki hava ulaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, THY, Air Montenegro tarafından İstanbul–Tivat ve İstanbul–Podgoritsa hatlarında gerçekleştirilen seferlere uçuş kodunu ekleyecek. Böylece yolculara küresel aktarma merkezi İstanbul üzerinden daha geniş ve esnek seyahat alternatifleri sunulacak.

Air Montenegro ise THY'nin iki ülke arasındaki seferlerinin yanı sıra, İstanbul çıkışlı Bakü ve Dubai uçuşlarına kendi uçuş kodunu ekleyip, konuklarına daha fazla destinasyona erişim ve küresel bağlantı imkanı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul'un küresel havacılığın en önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra Avrupa ile Asya'yı birleştiren stratejik bir köprü konumunda olduğunu belirtti.

Ekşi, "Bu işbirliği, Türkiye ile Karadağ arasındaki hava trafiğine yeni bir ivme kazandırırken, turizm ve ticaret açısından da önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

 

Air Montenegro Üst Yöneticisi (CEO) Vukadin Stojanovic ise kod paylaşımı işbirliğinin Karadağ'ın uluslararası erişiminin güçlendirilmesi açısından önemli bir adımı temsil ettiğini kaydetti.

Stojanovic, "Bölgesel uçuş ağımızı THY'nin küresel erişimiyle birleştirerek yolcularımıza daha fazla destinasyon, daha yüksek esneklik ve daha nitelikli bir seyahat deneyimi sunarken, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İki bayrak taşıyıcı havayolu arasındaki stratejik işbirliğinin, Türkiye ile Karadağ arasında turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sağlaması, aynı zamanda Avrupa'nın en kapsamlı uçuş ağlarından birine sahip THY aracılığıyla küresel erişimi daha da güçlendirmesi bekleniyor.

THY’den Irak uçuşları açıklaması: "Süresiz durduruldu" iddialarına flaş yalanlama!
THY’den Irak uçuşları açıklaması: "Süresiz durduruldu" iddialarına flaş yalanlama!

Gündem

THY’den Irak uçuşları açıklaması: "Süresiz durduruldu" iddialarına flaş yalanlama!

Balkanlar’ın kalbine köprü yeniden kuruluyor! THY, o ülkeye seferleri yeniden başlattı
Balkanlar’ın kalbine köprü yeniden kuruluyor! THY, o ülkeye seferleri yeniden başlattı

Gündem

Balkanlar’ın kalbine köprü yeniden kuruluyor! THY, o ülkeye seferleri yeniden başlattı

THY'den ABD kararı! İşte iptal edilen seferler
THY'den ABD kararı! İşte iptal edilen seferler

Gündem

THY'den ABD kararı! İşte iptal edilen seferler

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23