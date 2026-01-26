  • İSTANBUL
Geçici değilse ciddiye alın! Depresyon sanıldığı gibi “sadece mutsuzluk” değil

'Depresyondayım' demek kolay ama her karamsarlık depresyon anlamına gelmiyor.

Son dönemde birçok kişi kendini kötü hissettiğinde “Depresyondayım” diyerek durumu özetliyor. Ancak uzmanlara göre bu cümle her zaman gerçeği anlatmıyor. Liv Hospital Samsun Psikiyatri Kliniği'nden Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, depresyon hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. İnsanların bazen depresyonla geçici mutsuzluğu birbiriyle karıştırabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Demirkan, "Depresyon, bazen sadece mutsuzluk ile bazen de hem mutsuzluk, hem de kaygılı bir ruh haliyle birlikte kişinin düşüncesinde, konuşmasında, hareketlerinde ve fizyolojik işlevlerinde bir yavaşlamanın olduğu ve bunlarla birlikte değersizlik, isteksizlik, yetersizlik, karamsarlık hislerinin eşlik ettiği bir sendromdur" diye konuştu.

 

Mutsuzluk, depresyonla ilgili mi?

Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, "Konuşma dilinde ‘mutsuz ve karamsar' hissettiğimizde kendimizi 'depresyondayım' diyerek ifade ediyoruz. Halbuki mutsuzluk, depresyonun bir parçası olabileceği gibi daha sık olarak günlük yaşam olaylarının getirdiği geçici bir duygu olabilir. Mutsuzluğun, depresyonun bir parçası olup olmadığını belirlemek önemlidir çünkü tedavi gerekip gerekmediğine karar vermemizi belirler" ifadelerine yer verdi.

 

Depresyon tedavi var mı?

Depresyonun, tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Demirkan, "Kişi, ömrü boyunca bir defa depresyona girebileceği gibi, birden fazla kez de girebilir. Böyle durumlarda her bir depresyon süresince uygun tedavi yöntemlerine başvurmak kişinin hem ruh, hem beden sağlığı bakımından önemlidir. Kişide depresyon geçmişi özellikle mevsimsel depresyon geçmişi varsa belirtilerin ilk çıkmaya başladığı tarihlerde yardım alması önem kazanmaktadır. Birçok rahatsızlıkta olduğu gibi problem ne kadar çabuk tespit edilip, tedavi süreci ne kadar çabuk başlarsa, iyileşme de o kadar kısa sürer" şeklinde konuştu.

