Savcılıktan aile için önemli adım! Atlas’ın katilleri rahat durmadı!

Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne ve babası kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulunurken, savcılık aile için koruma talep etti.

Türkiye'yi sarsan cinayet...

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturması sürüyor.

Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.

E.Ç. isimli saldırgan tutuklanırken, Atlas'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmişti.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Atlas Çağlayan'ın annesi ve babası, Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Aile, Örgütlü Suçlar Bürosu'nda kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK, AİLE İÇİN KORUMA TALEP ETTİ

Savcı, Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen her iki soruşturma kapsamında Aile Mahkemesi’nden koruma tedbirleri talep etti.

Aile adliyeden ayrıldı.

