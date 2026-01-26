Bakan Uraloğlu duyurdu “801 vagon üretimi yaptık” Bir rekor da TÜRESAŞ'tan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ) geçen yıl farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak, rekora imza attığını bildirdi.

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 2025 yılı üretim verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden TÜRASAŞ'ın, teknik altyapısı ve nitelikli insan gücüyle yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğini belirten Uraloğlu, "2025'te farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık." ifadesini kullandı.

TÜRASAŞ bünyesindeki fabrikalarda, geçen yıl 20 E5000 elektrikli anahat lokomotifi, 160 kilometre saat hıza sahip 6 Milli Elektrikli Tren, 8 milli banliyö treni ve 6 akülü manevra aracı ürettiklerini hatırlatan Uraloğlu, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu"nda da TÜRASAŞ'ın 174 basamak birden yükselerek, 225. sıraya yerleştiğini anımsattı.

Uraloğlu, yerli ve milli demiryolu araç üreticilerini, ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"UAİS Özel Tip Askeri Taşıma Vagonu Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan askeri araçların, her türlü hava şartlarında planlandığı gibi ve hızlı bir şekilde demiryolu ağının ulaşabildiği noktalara lojistiğinin sağlanmasını hedefledik. Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu projemizde, 2025 yılında 100 üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık."