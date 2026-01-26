  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, Doğu Kudüs’teki BM merkezini kundakladı Yahudilerin itirafı dünyanın gündeminde 'Türkiye İsrail'in güvenliğini bozdu' Aziz İhsan Aktaş davası başlıyor! CHPli yolsuzluk şüphelileri için hesap vakti Türkiye Akkuyu ile küresel sahnede CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı Ekrem’in danışmanı uyanmaya başladı: ‘Çözüm yok şov var’ itirafı! Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü! Sözde öğretmen, küçük çocuğu taciz edip videoya çekti Tahran’dan Washington’a kanlı mesaj: Rüzgâr eken fırtına biçer Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Ekonomi Bakan Uraloğlu duyurdu “801 vagon üretimi yaptık” Bir rekor da TÜRESAŞ'tan
Ekonomi

Bakan Uraloğlu duyurdu “801 vagon üretimi yaptık” Bir rekor da TÜRESAŞ'tan

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "2025'te farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak, yeni bir rekora imza attık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ) geçen yıl farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak, rekora imza attığını bildirdi.

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 2025 yılı üretim verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden TÜRASAŞ'ın, teknik altyapısı ve nitelikli insan gücüyle yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğini belirten Uraloğlu, "2025'te farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık." ifadesini kullandı.

TÜRASAŞ bünyesindeki fabrikalarda, geçen yıl 20 E5000 elektrikli anahat lokomotifi, 160 kilometre saat hıza sahip 6 Milli Elektrikli Tren, 8 milli banliyö treni ve 6 akülü manevra aracı ürettiklerini hatırlatan Uraloğlu, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu"nda da TÜRASAŞ'ın 174 basamak birden yükselerek, 225. sıraya yerleştiğini anımsattı.

Uraloğlu, yerli ve milli demiryolu araç üreticilerini, ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"UAİS Özel Tip Askeri Taşıma Vagonu Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan askeri araçların, her türlü hava şartlarında planlandığı gibi ve hızlı bir şekilde demiryolu ağının ulaşabildiği noktalara lojistiğinin sağlanmasını hedefledik. Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu projemizde, 2025 yılında 100 üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık."

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Ankara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Ankara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak

Ekonomi

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Ankara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak

YHT biletlerine yeni yıl zammı: İstanbul-Ankara arası bakın kaç lira oldu
YHT biletlerine yeni yıl zammı: İstanbul-Ankara arası bakın kaç lira oldu

Ekonomi

YHT biletlerine yeni yıl zammı: İstanbul-Ankara arası bakın kaç lira oldu

Bakan Uraloğlu hızlı tren hattını duyurdu! 2 il arası 4,5 saate
Bakan Uraloğlu hızlı tren hattını duyurdu! 2 il arası 4,5 saate

Gündem

Bakan Uraloğlu hızlı tren hattını duyurdu! 2 il arası 4,5 saate

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23