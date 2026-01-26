PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, ABD zırhlılarının bölgeden çekilmesini engellemeye çalışan bir teröristin ağzından dökülen itiraflar, örgütün nasıl bir ahlaki çöküş içinde olduğunu deşifre etti.

"Size Kadınlarımızı, Kızlarımızı Verdik!"

Terörist, kendilerini yarı yolda bırakan ABD askerlerine karşı; "Size kadınlarımızı verdik, en güzel kızlarımızı verdik! Bizi ortada bırakıp niye kaçıyorsunuz?" diyerek haykırdı. Bu sözler, terör örgütünün Batılı efendilerine yaranmak için namus ve aile kavramlarını bile nasıl ayaklar altına aldığını gösteren tarihi bir itiraf olarak kayıtlara geçti.

Türk Korkusu Dağları Sardı

Teröristlerin feryatları arasında en dikkat çeken noktalardan biri de şanlı Türk ordusunun bölgedeki varlığının yarattığı büyük korku oldu. ABD güçlerine seslenen eli kanlı terörist; "Türklerden korktunuz değil mi? Bizi kandırdınız, bizi sattınız!" diyerek, emperyalist güçlerin dahi Türkiye'nin karşısında duramadığını ve bu korkuyla apar topar bölgeyi terk ettiklerini tescilledi.

Kullanan Gitti, Piyon Yerde Kaldı!

Video deşifresinde net bir şekilde görüldüğü üzere;

Terör örgütü, emperyalist efendileri için her türlü tavizi vermesine rağmen, çıkarlar bittiğinde bir çöp gibi kenara atıldı. Maşa Olmanın Hazin Sonu: Yıllarca "bağımsızlık" yalanıyla kandırılan örgüt militanları, gerçekte sadece Batı'nın kirli planlarında birer figüran olduklarını acı bir şekilde anladı.

Sonuç: Maşalar İçin Kurtuluş Yok!

Bu görüntüler, küresel güçlerin vaatlerine kanarak kendi milletine, dinine ve vatanına ihanet edenlerin sonunun her zaman "terk edilmek" ve "satılmak" olduğunu bir kez daha gösterdi. Maşalar gitti, piyonlar yerde kaldı; ama Türkiye’nin bölgedeki adaleti ve güvenliği tesis etme iradesi dimdik ayakta.