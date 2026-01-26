  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen neler söyledi neler…! “Türkiye orta doğu bataklığını kurutmaya talip bir güneş” ASELSAN, NATO’nun taşınabilir hava savunma kabiliyetine katkı sunacak Nato'ya sihirli dokunuş Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı zihinlerinde bölücülük var Altın ve gümüş çok yüksekten uçmaya devam ediyor Bakan Yusuf Tekin "Eğitim bize özel olacak" Başarı dileğinde bulundu! Saadet lideri, Erbakan’ı boncuk boncuk terletenleri ziyaret etti DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor! Küresel krize meydan okuduk! İhracatta şahlanış devri başladı
Gündem PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bir çözülme yaşanıyor. Yıllardır bölgede ABD’nin taşeronluğunu yapan teröristlerin, efendileri tarafından terk edildikleri anlardaki feryadı, bir "maşa" olmanın ne denli aşağılık bir durum olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, ABD zırhlılarının bölgeden çekilmesini engellemeye çalışan bir teröristin ağzından dökülen itiraflar, örgütün nasıl bir ahlaki çöküş içinde olduğunu deşifre etti.

"Size Kadınlarımızı, Kızlarımızı Verdik!"

Terörist, kendilerini yarı yolda bırakan ABD askerlerine karşı; "Size kadınlarımızı verdik, en güzel kızlarımızı verdik! Bizi ortada bırakıp niye kaçıyorsunuz?" diyerek haykırdı. Bu sözler, terör örgütünün Batılı efendilerine yaranmak için namus ve aile kavramlarını bile nasıl ayaklar altına aldığını gösteren tarihi bir itiraf olarak kayıtlara geçti.

 

Türk Korkusu Dağları Sardı

Teröristlerin feryatları arasında en dikkat çeken noktalardan biri de şanlı Türk ordusunun bölgedeki varlığının yarattığı büyük korku oldu. ABD güçlerine seslenen eli kanlı terörist; "Türklerden korktunuz değil mi? Bizi kandırdınız, bizi sattınız!" diyerek, emperyalist güçlerin dahi Türkiye'nin karşısında duramadığını ve bu korkuyla apar topar bölgeyi terk ettiklerini tescilledi.

 

Kullanan Gitti, Piyon Yerde Kaldı!

Video deşifresinde net bir şekilde görüldüğü üzere;

 

  • İhanetin Bedeli: Terör örgütü, emperyalist efendileri için her türlü tavizi vermesine rağmen, çıkarlar bittiğinde bir çöp gibi kenara atıldı.
  • Maşa Olmanın Hazin Sonu: Yıllarca "bağımsızlık" yalanıyla kandırılan örgüt militanları, gerçekte sadece Batı'nın kirli planlarında birer figüran olduklarını acı bir şekilde anladı.
  • Güçlü Türkiye: Görüntüler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgedeki kararlılığının hem teröristleri hem de arkalarındaki güçleri nasıl sindirdiğinin en net belgesi oldu.

Sonuç: Maşalar İçin Kurtuluş Yok!

Bu görüntüler, küresel güçlerin vaatlerine kanarak kendi milletine, dinine ve vatanına ihanet edenlerin sonunun her zaman "terk edilmek" ve "satılmak" olduğunu bir kez daha gösterdi. Maşalar gitti, piyonlar yerde kaldı; ama Türkiye’nin bölgedeki adaleti ve güvenliği tesis etme iradesi dimdik ayakta.

 

Avrupa'da PKK Yandaşlarına "Demokrasi" Tokadı: Türk Polisinin Şefkatini Mumla Arayacaklar!
Avrupa'da PKK Yandaşlarına "Demokrasi" Tokadı: Türk Polisinin Şefkatini Mumla Arayacaklar!

Gündem

Avrupa'da PKK Yandaşlarına "Demokrasi" Tokadı: Türk Polisinin Şefkatini Mumla Arayacaklar!

DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor!
DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor!

Siyaset

DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: PKK ve uzantıları kendilerini feshetmeli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: PKK ve uzantıları kendilerini feshetmeli

Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: PKK ve uzantıları kendilerini feshetmeli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

İnsana yakışmıyan onursuz laflar

Mesut

Bütün Kürtler bunu duysun, inkar etmesin sonra gittiği yolu…
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23