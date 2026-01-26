Kızıl ordu geri vites yaptı! Ruslar Kamışlı'dan apar topar çıkıyor
Suriye'nin kuzeydoğusunda taşlar yerinden oynuyor; bölgeyi terör örgütüyle birlikte parsellemeye çalışan Rusya, Kamışlı’daki askeri varlığını sonlandırarak geri çekilmeye başladı.
Bölgedeki Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Suriyeli askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.
Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.