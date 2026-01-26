Trump’ın sözlerine Alman tepkisi: Özür dile!

  • İSTANBUL
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Donalt Trump’tan NATO müttefiklerinin Afganistan’daki katkılarını küçümsemesine karşı özür dilemesini istedi.

Bakan Pistorius, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Donalt Trump'ın sözlerinin Amerikan güçleriyle birlikte savaşırken hayatını kaybeden müttefik askerlere saygısızlık olduğunu belirterek, ABD Başkanı'nın özür dilemesini istedi.

"Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine özür dilemek nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olacaktır." diyen Pistorius, Trump'ın sözlerini "uygunsuz ve saygısızca" olarak nitelendirdi.

Bu konuyu ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile doğrudan görüşüp görüşmeyeceği sorulan Pistorius, "Elbette, onu görür görmez konuşacağım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'da NATO birliklerine hiçbir zaman ihtiyaç duymadığını iddia etmiş ve müttefik güçlerin çatışma sırasında cepheden uzak durduklarını belirtmişti.

Bu açıklamalar, 20 yıllık görev sırasında kayıplar veren Danimarka, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupalı müttefikler arasında tepkiyle karşılanmıştı.

Afganistan'daki NATO misyonlarında 2001-2021 yıllarında Almanya 59, İngiltere 457, Danimarka ise 43 askerini kaybetmişti.

