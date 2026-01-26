  • İSTANBUL
Kaza yapan oğlunu her yerde aradı! Annenin feryadı ortalığı inletti
Yaşam

Kaza yapan oğlunu her yerde aradı! Annenin feryadı ortalığı inletti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Karaman’da kavşakta yaşanan kazada üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi, iki çocuk yaralandı. Olay yerine koşan annenin “Benim çocuğum nerede?” çığlığı çevredekileri ağlattı.

Karaman'da “Benim çocuğum nerede?” diye feryat ederek kaza yerine koşan annenin gözyaşları yürekleri yaktı.

 

Polis ekipleri anneyi sakinleştirdi

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Şehit Oğuz Ünal Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 06 DZF 284 plakalı Fiat marka otomobil ile 14 yaşındaki Y.C.K.'nin kullandığı 70 ACU 226 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle üç tekerlekli bisiklet devrildi. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ve yanındaki P.Ç. (13) isimli arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan çocuklar tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen çocuğun anne ise "Benim çocuğum nerde?" diyerek feryat ederken, anneyi polis ekipleri sakinleştirdi.

 

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille çarpışan üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrildiği anlar görülüyor. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

 

Öte yandan kazaya karışan çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 23 bin 439 lira para cezası yazıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

