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Kayaklı Koşu Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi

- Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen kampa 22 sporcu katılıyor

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:04
Kayaklı Koşu Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi


KASTAMONU (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi.

Kamp müdürü Fırat Coşkun, antrenörler Muhammed Kızılarslan, Ömer Yusufoğlu, Celal Apak, Muhammet Can Kurtkan ve Emre Erdem ile 22 sporcunun katıldığı "Kayaklı Koşu Kondisyon ve Tekerlekli Kayak Kampı" başladı.

Sporcular, kamp çalışmaları kapsamında Ilgaz Dağı ve Kastamonu Havalimanı yolunda tekerlekli kayaklarla antrenman yapıyor.

Kamp müdürü Fırat Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklara 16 erkek ve 6 kadın sporcunun katıldığını belirtti.

Bu sezonki ikinci kampı Kastamonu'da gerçekleştirdiklerini anlatan Coşkun, "Günü çift antrenmanla geçiriyoruz. Tekerlekli kayak antrenmanlarımız havalimanı yolu ve Ilgaz Dağı'nda devam ediyor. İmitasyon ve kuvvet çalışmaları ile çok yönlü bir hazırlık sürdürüyoruz. Kampın burada düzenlenmesi için federasyon başkanımız, yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz ve Kastamonu Üniversitesi yönetimi bize büyük destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kampın kış hazırlıkları kapsamında gerçekleştirildiğini dile getiren Coşkun, "Uluslararası Kayak Federasyonunun yarışma takviminde bulunan Balkan Kupası ve uluslararası şampiyonalara hazırlanmak için yaz kampları düzenleniyor. Erzurum'da aralık ayında uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Orada sezonumuz başlayacak." ifadelerini kullandı.

Antrenör Muhammed Kızılarslan, kampın 6 Eylül'de sona ereceğini belirterek, "Milli takımın en iyi şartlarda antrenman yapması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Asfaltın yanı sıra dağ yürüyüşü gibi çok çeşitli antrenmanlarımız var. Antrenman çeşitliliğine sahip bir branş olduğu için farklı şekillerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Milli takım antrenörlerinden Muhammet Can Kurtkan da Kastamonu'yu yüksek rakımı ve ormanlık alanlarının bol olması nedeniyle tercih ettiklerini aktardı.

Sporculardan Seher Kaçmaz ise Ağrı'dan kamp için geldiğini belirterek, "Kayakla 9 yıldır ilgileniyorum. Antrenmanlarımız gayet iyi gidiyor. Kışın yapılacak Balkan Kupası ve Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:04
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