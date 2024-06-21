Kavuran aşırı sıcaklar geliyor... Bakan Özhaseki'nin sosyal medya hesabından bir de uyarı geldi!

Sıcak havanın etkisinde olan yurtta sıcaklıklar daha da artacak. Meteorolojinin yeni raporuna göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-10 derece daha artması bekleniyor. Sıcaklıklara karşı bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi.

HEM SICAK HEM RÜZGAR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Özhaseki, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgârın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklenmektedir.

Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." dedi.

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