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Yaşam Kavuran aşırı sıcaklar geliyor... Bakan Özhaseki'nin sosyal medya hesabından bir de uyarı geldi!
Yaşam

Kavuran aşırı sıcaklar geliyor... Bakan Özhaseki'nin sosyal medya hesabından bir de uyarı geldi!

Yeniakit Publisher
2024-06-21 20:51:00 -
Kavuran aşırı sıcaklar geliyor... Bakan Özhaseki'nin sosyal medya hesabından bir de uyarı geldi!

Bayram boyunca serin havanın hakim olduğu yurt genelinde sıcak havalar tekrar kapıya dayandı. Meteorolojinin son raporuna göre hava sıcaklıkları 5 ila 10 derece birden artacak. Bakan Mehmet Özhaseki de sıcak hava konusunda uyarıda bulundu.

Sıcak havanın etkisinde olan yurtta sıcaklıklar daha da artacak. Meteorolojinin yeni raporuna göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-10 derece daha artması bekleniyor. Sıcaklıklara karşı bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi.

HEM SICAK HEM RÜZGAR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Özhaseki, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgârın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklenmektedir.

Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." dedi.
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