Kavşak ve refüjlere kadın eli değdi

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kış aylarında da Samsun'a bahar havası yaşatmaya devam ediyor. Ekipler park, bahçe, kavşak ve orta refüjlere 8 farklı türde toplam 650 bin adet kışlık çiçek dikimine başladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işe alınan kadın ekipler de, park, bahçe ve yeşil alanlara bakım yapıyor. Kadınlar, park, bahçe, kavşak ve refüjlerde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla kış aylarında baharı yaşattığı kenti güzelleştirmeye çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin ise, "Kışlık mevsim çiçeklerinin dikimine başladık. Menekşe, nergis,sümbül, çuha başta olmak üzere 8 farklı türde 650 bin adet çiçeği toprakla buluşturacağız. Karadeniz'in incisi olan Samsun'u yaz kış çiçeklerle renklendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda estetik görünüme de büyük önem veriyoruz. Aslında kış ayında yaptığımız bu çalışmalar bir anlamda bahar ayları için de hazırlık oluyor. Tüm yeşil alanlarımızda bu çalışmalar yapılıyor. 15 kadın personelimiz tüm yeşil alanlarda çiçek dikimini yapıyor. Özellikle onlarla çalışıyoruz. Çünkü kadın personellerimiz daha hassas. Tıpkı evlerinde bir oya işler gibi çiçekleri toprakla buluşturuyor. Desen desen çizerek dikiyorlar. Kadın personelimiz ile yapılan bu çalışmalar daha verimli oluyor. Ayrıca diktikleri çiçeklere sahip çıkıyorlar. Park ve bahçelerimiz kadınlarımız elinde güzelleşiyor” dedi.

16 yıldır çiçek dikimi yaptığını söyleyen Altınok, işini severek ve huzur içinde yaptığını söyleyerek, "Çiçek fidanını dikerken, bir çocuğu yetiştirir gibi aynı o duyguları hissediyorum. Her fidanı toprakla buluştururken sanki kendimden bir parçayı toprağa vermiş gibi hissediyorum'' diye konuştu.