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Yerel Kavgayı bırakıp kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdılar!
Yerel

Kavgayı bırakıp kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdılar!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece sokak ortasında kavga eden İngiliz kadınlar ve bir Türk erkek İhlas Haber Ajansı Muhabiri tarafından görüntülendiklerini anlayınca kendi kavgalarını bırakıp muhabire saldırarak telefonunu kırdılar.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 20:31:00 -
Kavgayı bırakıp kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdılar!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece sokak ortasında kavga eden İngiliz kadınlar ve bir Türk erkek İhlas Haber Ajansı Muhabiri tarafından görüntülendiklerini anlayınca kendi kavgalarını bırakıp muhabire saldırarak telefonunu kırdılar.

Olay, gece yarısı Uzunyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Güldemet Kızıl, sokak ortasında 2 İngiliz ve bir Türk erkekten oluşan bir grubun kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Muhabire saldırdılar

Kızıl’ın kendilerini görüntülemesine sinirlenen şahıslar kendi kavgalarını bırakıp, muhabire saldırdı.

Kızıl’ın elindeki cep telefonunu alan şahıslar telefonu yere atıp kırdı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da olaya müdahale etmesi ile şahıslar bölgeden uzaklaştı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şahısların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Muhabir Kızıl’ın şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından adreslerinden alınan şüpheliler emniyete getirildi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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