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Yerel Kavgaya müdahale eden polis bacağından bıçaklandı
Yerel

Kavgaya müdahale eden polis bacağından bıçaklandı

Erzincan'da bir polis memuru, aralarında kavga çıkan gruba müdahale ederken bacağından bıçaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 22:18:00 -
Kavgaya müdahale eden polis bacağından bıçaklandı

Erzincan’da tehdit konusu nedeniyle aralarında kavga çıkan guruba müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı.

Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Cumhuriyet mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavga olayına polis ekipleri sevk edildi.

Polis memuru yaralandı

Olay yerine ilk varan ekip tarafları ayırmak için müdahale ederken polis memuru bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte taraflar etkisiz hale getirilerek aralarında kadınlarında bulunduğu 5 kişi ilk etapta gözaltına alındı. Yaralı polis memuru ekip otosuyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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