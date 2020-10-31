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Gündem Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler
Gündem

Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Cemevi'ni kullanan Alevi dernek yöneticilerine ağır sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:44:00 -
Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler

Süreyyapaşa Vakfı üzerindeki Maltepe Cemevi’nin, belediye şirketi olan MATAŞ AŞ’ye devredilmesi kararına tepki gösteren Alevi dernekleri ortak bir bildiri yayınlamış ve "Maltepe Cemevine bir ticari işletme gözüyle bakılması Alevi toplumuna ve inancına hakarettir” ifadeleriyle CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a tepki göstermişti.

Bunun üzerine açıklamada bulunan CHP'li Başkan, Alevi dernek yöneticilerine ağır sözler sarf etti.

CHP'li Kılıç, Alevi dernek yöneticilerinin "Alevi toplumunun ‘saf ve temiz’ inancını kullanarak kendilerine yeni rant kapısı sağlamaya çalışan bu sorumsuzlar" olduğunu öne sürdü.

Alevi dernek yöneticilerinin CHP'li Maltepe Belediyesi ve yönetimini karalama kampanyası ile yıpratmak istediğini ileri süren CHP'li Başkan, Cemevi inşaatının "işgal edildiğini" iddia etti.

"Yoldan çıkmışlar, binayı boşaltın"

CHP'li Başkan ayrıca, Alevi dernek yöneticilerinin "Bir kaç cenaze yıkayarak para kazanma derdinde olan kişiler", "Rant grubu", "İşgalciler" ve "Yoldan çıkmışlar" olduğunu iddia ederek binayı boşaltmalarını istedi.

Şimdi Alevi dernek yöneticilerinin CHP'li Belediye Başkanı'na ne tepki vereceği merak ediliyor.

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