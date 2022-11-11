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Yerel Kavga kanlı bitti: Kalbinden bıçaklanarak öldü
Yerel

Kavga kanlı bitti: Kalbinden bıçaklanarak öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 23:58:00 -
Kavga kanlı bitti: Kalbinden bıçaklanarak öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yıldıray Gevancı (35) ile R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. üzerinde bulundurduğu bıçakla Yıldıray Gevancı’yı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Yıldıray Gevancı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ile özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldıray Gevancı kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan zanlı Mithatpaşa Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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