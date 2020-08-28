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Aktüel Kavga eden 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza
Aktüel

Kavga eden 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:20:03 -
Kavga eden 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kavga eden 5 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza kesildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Hasbuğa köyünde iki grubun kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada birbirlerini darbeden 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kavgada silahla ateş ettiği öne sürülen Y.C. gözaltına alındı.


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