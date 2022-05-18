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Gündem Kavga çok büyük! "Ali Fetöcan"
Gündem

Kavga çok büyük! "Ali Fetöcan"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KHK'lıların haklarını iade edeceklerini belirten DEVA Partisi Ali Babacan'a tepki gösterdi. Özdağ, "Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun. Ali Fetöcan" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 13:03:00 -
Kavga çok büyük! "Ali Fetöcan"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün sosyal medya hesabından başta terör olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı görevden atılan KHK'lılarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Babacan, "Kamu görevine alınamayan tüm KHK'lıların yasal, mali ve sosyal iade okuyor. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsim yer tüm listeleri kamu ve kurumların kayıtlarından sileceğiz" dedi.

Özdağ'dan tepki geldi

Babacan'ın bu sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Bir paylaşım da kendisi yapan Özdağ, "Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun. Ali Fetöcan" ifadelerini kullandı.

"Ben terör uzmanıyım. Teröristleri izlerim"

Özdağ, bir takipçisi tarafından kendisine sorulan, "Peki siz niye Fethullah Gülen'i takip ediyorsunuz?" şeklindeki soruya da yanıt verdi. Özdağ, "Ben terör uzmanıyım. Teröristleri izlerim" sözlerini kullandı.

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