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Kavanoz kapakları nasıl kaynatılır?

Kış hazırlıklarının zamanının gelmesiyle evlerde yaygınlaşan bilinçsiz konserve üretimi, ölümcül bir zehirlenme olan botulismus hastalığına davetiye çıkarıyor. Konserveleri kapatırken en önemli faktör kavanoz kapaklarının dezenfekte edilmesi. Peki, kavanoz kapakları nasıl kaynatılır?

18 Eylül 2019 Çarşamba 18:34
Kavanoz kapakları nasıl kaynatılır?

Kış hazırlıklarının zamanının gelmesiyle evlerde yaygınlaşan bilinçsiz konserve üretimi, ölümcül bir zehirlenme olan botulismus hastalığına davetiye çıkarıyor. Konserveleri kapatırken en önemli faktör kavanoz kapaklarının dezenfekte edilmesi. Peki, kavanoz kapakları nasıl kaynatılır?

Kavanoz kapakları nasıl kaynatılır?

Konserve kapaklarının normal kavanoz kapaklarından bir farkı yoktur. Ancak kapakların konserve olabilmesi için ilk kez kullanılıyor olması gerekir. Bu nedenle de konserve yapacağınızda mutlaka her kavanoz için yeni bir kapak almanız gerekmektedir. Böylece konservelerin tutmama ihtimalini büyük oranda indirgemiş olacaksınız. Uygun kapak tercihleri yapıldıktan sonra hazırlanan konserve yiyecekler kavanozlara doldurulur.

Bu işlemin ardından da yeterli büyüklükte bir tencerenin içine tüm kapaklar koyulur ve bu kapakların üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su doldurulur. Bu şekilde hazırlanan tencere kaynatılır ve kapaklar iyice kaynayıp ısındığında maşa gibi uygun araç gereçler ile alınır. Sıcak olan kapaklar bir bez yardımı ile tutularak kavanozlar iyice kapatılır ve bir başka bezin üzerine kapakları aşağı gelecek şekilde koyulur. Bu şekilde ertesi güne kadar bekleyen kavanozların kapakları bombeleşerek konserve olmuş olur.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 18:34
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