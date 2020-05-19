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Kato’dan Türkiye’ye 19 Mayıs mesajı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatan görevi yapan güvenlik güçleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:05:52 -
Kato’dan Türkiye’ye 19 Mayıs mesajı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatan görevi yapan güvenlik güçleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.


Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında görev yapan Mehmetçik, polis ve bekçiler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile mesaj gönderdi. Vatan nöbetinde bulunan güvenlik güçleri, Türkiye’nin bayramını kutlayarak, "Kato Dağından Tüm Türkiye’ye selam ve sevgilerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarız" dedi.

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