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Kadın - Aile

Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı Tarifi: Antep katmeri masaya dönüşünde bulamayacaksınız!

Yeniakit Publisher
2023-08-27 00:30:00 - 2023-08-27 00:57:50
Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı Tarifi: Antep katmeri masaya dönüşünde bulamayacaksınız!

Gaziantep'in meşhur katmer tatlısı: Fıstık ile yapılan, yağlı bir tatlı olan katmer sac üzerinde ince bir hamur açılarak yapılıyor!

Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?

Hamuru için malzemeler
100 gr margarin
1 su bardağı su
2 ya da 3 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
Hamuru açmak için nişasta
İç harcı için malzemeler
250 gr kaymak
10 yemek kaşığı toz şeker
2 ya da 3 su bardağı ince çekilmiş antep fıstığı
Süslemesi için malzemeler
Kaymak
Antep fıstığı

Yapılışı

Katmer tatlısı için ilk olarak hamuru hazırlayın. Hamuru için su ve tuzu bir kaba koyun ve eriyene kadar karıştırın. Ardından unu azar azar suyun içine ekleyin ve kulak memesi bir kıvam elde edene kadar hamuru yoğurun. Hamurunuzu 8 parçaya eşit şekilde bölün ve 1 gün boyunca üstü nemli bir bezle dinlendirin. Dinlenen hamurlarınızı nişastalayarak çok ince olacak şekilde açın. Arzuya göre baklavalık yufka da kullanabilirsiniz. Her açtığınız parçanın üzerine erittiğiniz margarini sürün.

Ayrı bir kasede toz şeker ve antep fıstığını karıştırın. Ardından hamurun içine kaymak ve karıştırılan toz şeker ile fıstığı serpin. Hamuru mektup zarfı şeklinde katlayın. Teflon bir tava ya da sac üzerinde katmerlerinizi üzerleri kızarana kadar pişirin. Pişen katmerlerinizin üzerine kaymak ve antep fıstığı koyarak servis edin.

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