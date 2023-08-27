Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı Tarifi: Antep katmeri masaya dönüşünde bulamayacaksınız!

Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?

Hamuru için malzemeler

100 gr margarin

1 su bardağı su

2 ya da 3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Hamuru açmak için nişasta

İç harcı için malzemeler

250 gr kaymak

10 yemek kaşığı toz şeker

2 ya da 3 su bardağı ince çekilmiş antep fıstığı

Süslemesi için malzemeler

Kaymak

Antep fıstığı

Yapılışı

Katmer tatlısı için ilk olarak hamuru hazırlayın. Hamuru için su ve tuzu bir kaba koyun ve eriyene kadar karıştırın. Ardından unu azar azar suyun içine ekleyin ve kulak memesi bir kıvam elde edene kadar hamuru yoğurun. Hamurunuzu 8 parçaya eşit şekilde bölün ve 1 gün boyunca üstü nemli bir bezle dinlendirin. Dinlenen hamurlarınızı nişastalayarak çok ince olacak şekilde açın. Arzuya göre baklavalık yufka da kullanabilirsiniz. Her açtığınız parçanın üzerine erittiğiniz margarini sürün.

Ayrı bir kasede toz şeker ve antep fıstığını karıştırın. Ardından hamurun içine kaymak ve karıştırılan toz şeker ile fıstığı serpin. Hamuru mektup zarfı şeklinde katlayın. Teflon bir tava ya da sac üzerinde katmerlerinizi üzerleri kızarana kadar pişirin. Pişen katmerlerinizin üzerine kaymak ve antep fıstığı koyarak servis edin.