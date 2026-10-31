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Spor Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı

Sinirden duvarları yumruklayan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de, karşılaşma sonrasında soyunma odası koridorlarında tansiyon yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, alınan mağlubiyet ve sahadaki sonuç nedeniyle maçın ardından oldukça sinirli olduğu ifade edildi.

Soyunma odasına doğru giderken öfkesine hakim olamayan tecrübeli oyuncunun koridordaki duvarları yumrukladığı belirtildi.

 

STADYUMU ELİ SARGILI TERK ETTİ

Yaşanan olayın ardından sağlık heyeti tarafından müdahale edilen milli futbolcunun eline bandaj sarıldı. İrfan'ın karşılaşma sonrası stadyumdan ayrılırken elinin sarılı olduğu görüldü.

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