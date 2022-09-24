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Dünya Katledilen Sünni Müslüman olunca derin sessizlik: Mezhepçi Sol'un 'cici' Esed'i, sivil katliamına devam ediyor!
Dünya

Katledilen Sünni Müslüman olunca derin sessizlik: Mezhepçi Sol'un 'cici' Esed'i, sivil katliamına devam ediyor!

Suriye’de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinden kaçmaya çalışan sivillerin Bab ilçesinin güneydoğusunda Esed askerlerinin döşediği mayına basması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 13:15:00 -
Katledilen Sünni Müslüman olunca derin sessizlik: Mezhepçi Sol'un 'cici' Esed'i, sivil katliamına devam ediyor!

Esed rejimi kontrolündeki Halep’ten Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine geçmek isteyen 20 sivil, rejimin kontrol ettiği alanlardan çıkışlara izin vermemesine üzerine alternatif yollara yönelerek rejim askerlerinin döşediği mayın tarlasına girdi.

Bab’ın güneydoğusundaki Fika köyü karşısındaki alanda mayınlı alana girerek mayına basan sivillerden 1'i öldü, 7'si yaralandı.

Suriye Milli Ordusunun (SMO) aldığı güvenlik önlemleriyle sivil savunma ekiplerinin mayınlı alana girerek kurtardığı yaralılar bölgedeki hastanelere nakledildi.

Yara almadan kurtulan siviller ise SMO unsurlarına sığınarak yardım talebinde bulundu.

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