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Dünya Katiller hastane bastı yaralı kadını öldürdüler
Dünya

Katiller hastane bastı yaralı kadını öldürdüler

Yeniakit Publisher
2023-11-24 08:24:00 -
Katiller hastane bastı yaralı kadını öldürdüler

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesine yoğun ateş altında baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Endonezya Hastanesine yoğun bombardımanın ardından baskın yaptı.

Hastaneyi kuşatan İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü, en az 3 kişiyi yaraladı.

Askerler, hastane baskınında en az 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Tıbbi kaynaklar, İsrail askerlerinin Endonezya Hastanesine yönelik saldırı ve baskınının Şifa Hastanesindekinden daha korkunç ve şiddetli olduğunu ve bunun açıkça bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin İsrail ordusunun "şiddetli bombardımanına" maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu bildirmişti.
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İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde Hadir ailesine ait evi bombaladı, sivil savunma ekipleri enkaz altından 10 Filistinliyi çıkardı.

İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef almaya devam ederek onlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

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Yorumlar

Eren

Yaa ebaa bilmemne adamlarıyla hastaneye gelip kurtarsaydı vatandaşlarını... Elin İsrail ajanı başımıza mücahit lider kesildiya... Köprülere resimleri asılıyorya.. Kendini müslüman sananlar böyle mal olduğu sürece daha çoook masum hayatını kayneder ne yazıkki
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