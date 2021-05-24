Katılım finans sistemini büyütüyoruz! Pazar payını arttırmakta kararlıyız

Buğra Kardan

Katılım bankası Kuveyt Türk, 2020 gibi 2021’de de firmaların fon temin etmelerini kolay kılıyor. Banka, katılım finans sistemini kuvvetlendirmek için de elinden geleni yapıyor. Sistemin büyüyüp güçlenmesi için hummalı bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, editörümüz Buğra Kardan’a önemli açıklamalarda bulundu. Uyan’ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle: l Katılım finans sistemi faize değil, varlığa dayalıdır. Sistemin temel amacı, bireylerin birikimlerini veya atıl fonlarını ekonomiye kazandırarak ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktır.

İlgi yoğun

Katılım finans, temel kurallarını İslam’ın iktisadi ve ticari hükümlerinden aldığı için toplumumuz tarafından ilgi görüyor.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile üyeleri faizsiz finans sisteminin toplumun büyük bölümünce tanınması ve benimsenmesi için önemli çalışmalar yürütüyor.

Faizsiz finansın bilinirliliğini arttıracak çalışmaların devam etmesini çok kıymetli buluyoruz.

İlkeli, değer odaklı

Katılım finansın tercih edilmesinde rol oynayan faktörler var. Bu faktörlerden biri de faizsiz finansın insana değer veren tabiatıdır. Bu tabiatın bir gereği olarak finans kuruluşları, ilkeli ve değer odaklı anlayışla faaliyetlerini sürdürmektedir.

TKBB koordinasyonuyla stratejimizi yenilemiş durumdayız. Katılım bankacılığının finans ekosistemine dönüşmesini hedefliyoruz. Yüzde 7 seviyesinde olan katılım bankacılığı pazar payını daha yüksek mertebelere taşımak için çabalıyoruz.

Katılım finans ekosistemini genişletmek için Kuveyt Türk olarak da elimizden geleni yapıyoruz.

Yatırımlarımız devam ediyor

Kurum olarak dijital dönüşümü önemli görüyoruz. Dijital kanallara yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Tamamladığımız yatırımlar da pandemi dönemini iyi yönetmemize imkân tanıdı.

Pandemi döneminde müşterilerimizin taleplerini kolay ve güvenli şekilde gidermeye gayret ettik.

Yıla iyi başladı

2020’de de net kârımızı 1.4 milyar liraya, aktif toplamımızı 152 milyar liraya çıkararak 2021’e moralle girdik.

2021’in ilk 3 ayında da başarılı bir grafik ortaya koyduk. Bu dönemde net kârımız 459.2 milyon lira oldu. Aktif toplamımız da 163.6 milyar lirayı buldu.

Reel ekonomiye güç katıyoruz. Bunu 89.2 milyar liraya varan kullandırılan fon tutarımızdan anlamak mümkün.

Reel sektörün yanında yer almaya devam ediyoruz. Firmaların fon taleplerini sorunsuz karşılıyoruz.

Bu sene kullandırdığımız fon tutarında minimum yüzde 20 artış öngörüyoruz.

Gelinen aşamada 430’u aşkın şubemiz, 6 bine yakın çalışanımız var.

Şube ve çalışan adedimizi de arttırıyoruz.

İnovatif hizmetler

İnovatif ürünlerimizle ve hizmetlerimizle dikkat çekiyoruz. 2016’da sunduğumuz Online Finans hizmetimizi kurumsal müşterilerimize yaymakta kararlıyız.

FAST ve Kolay Adresleme Sistemi’ne süratle adapte olup müşterilerimizin hayatlarını kolay kılarken, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için 2020’de Dijital Kâşif ürünlerimizi dereye soktuk. Bu ürünümüzle çocuklar, harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için tasarruf yapabiliyor.

Dijital asistanımız Selim’le de ön plandayız. Selim’in daha donanımlı olması için yatırımlar yapıyoruz.