Katılım Finans Sistemi güçlendirilecek

Buğra Kardan

Toplam 6 üyesi olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Yeni kurulan Katılım Finans Dairesi Başkanlığı, faizsiz sistemin geliştirilmesi ve ülkemizdeki tüm paydaşlarla iş birliğinin arttırılması noktasında önemli bir adım olmuştur” diye konuştu.

Önemli görevler görecek

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirmek adına çok önemli çalışmalara imza atılacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bünyesinde kurulan Katılım Bankacılığı Müdürlüğü de kritik görevler görecek. Müdürlük, finansal istikrara büyük katkı sağlayacaktır. Öte yandan 2021 Şubat ayı içerisinde Türkiye’deki katılım finans sistemiyle ilgili bir açıklama yapan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten ‘Türkiye’de katılım bankalarının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek beş yıl içerisinde iki katına çıkmasını bekliyoruz’ yorumunun gelmesi, katılım finans sektörüne yönelik farkındalığı büyük oranda arttırmaktadır. TKBB olarak Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu güçlendirme noktasında özel sektörle, akademik camiayla iş birliğimizi arttırmaya ve toplumsal farkındalığı genişletecek yeni iletişim çalışmaları yapmaya odaklanmış durumdayız. Bu minvalde 2015 yılında hazırlanan strateji belgemizi daha güçlü olacak şekilde yeniliyor ve hedeflerimize giden yolda yeni yol haritamızı oluşturuyoruz.”

Algı iyileştirilecek

Türkiye’nin faizsiz finans ekosistemine ilişkin algıyı iyileştirecek ve güçlendirecek iletişim planı çalışmalarına başlandığını hatırlatan Özdemir, şunları söyledi: “Yapacağımız çalışmalar, stratejik hedeflerimize ulaşmamızda önemli katkı sağlayacaktır. İstanbul Finans Merkezi (İFM) çerçevesinde ekonominin merkezi olma yolunda atılan adımların kıtaların ve kültürlerin kavşağında yer alan İstanbul’u İslami finansın merkezi de yapacağına olan inancımız tamdır.” Bu arada TKBB tarafından Strateji Belgesi güncellendi. Katılım bankacılığını daha da büyütmek için düğmeye basıldı. Strateji Belgesi’nde (2015- 2025) belirlenen ve Strateji Güncelleme Raporu’nda (2021- 2025) da yer alan katılım bankacılığının yüzde 15’lik pazar payına ulaşması hedefi doğrultusunda projeksiyonlar yapıldı. Belgede tanımlanan vizyon, misyon ve stratejik hedefler ekosistem paydaşlarıyla gözden geçirilerek eylemlerin mevcut durumları değerlendirildi. Aksiyonlar belirlenerek yol haritası ve sorumluluk matrisi oluşturuldu.

Aksiyonlar belirlendi

İletişim, Ekosistem, Ürün Çeşitliliği, Standartlar ve Yönetişim, Dijital ve Yetkinlik İnşası olmak üzere 6 temel hedef altında 10 strateji ile 23 aksiyon belirlendi. Ayrıca TKBB Strateji Belgesi’nde (2015- 2025) yer alan 2015 yılında tanımlanmış 5 temel hedef altında konumlandırılan 84 eylemin statüsü tek tek ele alındı. İlgili aksiyonlar ve stratejiler içerisinden 49 eylem tamamlandı olarak raporlandı. Devam eden eylemler için yeni raporda gerekli takip yapılacak.

Ürünler çeşitlendiriliyor

TKBB açıklamasında şöyle denildi: “Hedef müşterileriyle olan iletişiminin güçlendirilmesi, faizsiz finans sisteminin yatırımcılara etraflıca aktarılması, dijital yetkinliğin arttırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması ve bireyler ile sektör çalışanlarına katılım finans okuryazarlığı aşılanması önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde temel odak alanları haline gelmiştir.“

Belirgin büyüme

Açıklamaya göre 2020 yılında katılım bankalarının aktifleri yüzde 54 büyüdü. Sektörden alınan pazar payı ise 2019’da yüzde 6.3 iken 2020 yılında yüzde 7.2’ye yükseldi. Toplanan fonlarda yüzde 49, kullandırılan fonlarda ise yüzde 60 büyüme sağlandı.