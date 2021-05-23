Katılım bankacılığının büyümesi için destek çağrısı

İslami finansal yönetimi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Osman Okka, katılım bankacılığının Türkiye’de ilk defa resmi olarak 1985 yılında “özel finans kuruluşu” olarak faaliyetlerine başladığını belirterek, bugün ülkede 6 katılım bankasının hizmet verdiğini bildirdi. Okka, Türkiye’nin büyük ölçekte faiz yükü altında olduğunu vurgulayarak, “Her yıl yabancı ve yabancı ortaklı bankalar aracılığı ile ülke vatandaşlarının parasının 80 milyar doları yurt dışına faiz olarak akıyor. Kime gönderiyoruz? Dışardaki yatırımcıya, oradaki bankalara gönderiyoruz. Bu kan kaybıdır” diye konuştu. “Türkiye’deki katılım bankalarının varlık bazında ağırlığı yüzde 7,2. Öz sermaye olarak ise yüzde 6,3” diyen Okka, katılım bankalarının fonksiyonunun vatandaş tarafından tam anlaşılamadığını, katılım bankalarının da diğer bankalar gibi hatta onlar kadar masraf aldığı yönünde yanlış kanaat bulunduğunu kaydetti. Türkiye’de katılım bankacılığının faiz sistemi dışında çalıştığına işaret eden Okka, bu tür finansal yapılanmaların bankalardaki tüm işlemleri faiz sarmalına girmeden yapabildiğini kaydetti. Okka, katılım bankacılığının büyümesinin ülke menfaati için bir gereklilik olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümet desteğini sağlıyor. Bizim katılım bankalarımızın asgari üçte bir, yüzde 40 büyümesi lazım. Katılım bankacılığının payı bugün ekonomide yüzde 7 yerine 15 olsaydı ne olurdu? Vatandaş bu kadar israf, harcama yapmazdı, ticaret, sanayi, ziraat gelişirdi. Burada malı alıyor, belli bir kar payı koyarak sana satıyor, bu da İslam’a göre uygun. Diğer taraf ise parayı direkt olarak sana satıyor.”