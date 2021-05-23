  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Karanlık Oda TV ile birbirinize çok yakıştınız! Milliyetçi geçinen Sadettin Tantan'dan akla ziyan sözler

Mazlumların boğazından geçen lokmaları sayıyor! Ümit Özdağ'dan tepki çeken sözler

İranlı cumhurbaşkanı adayından dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz

Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında çarpıcı iddia!

İsrail'le normalleşen BAE'den iki yüzlü tutum! Telefonda görüştüler

Sedat Peker üzerinden konuşmayan bir bu kalmıştı! Dolandırıcının kralı Cem Uzan da kafayı çıkarttı

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu beklemeyin' diyerek uyardı

Bilim Kurulu üyesi müjdeyi verdi: İşte salgından kurtulacağımız tarih

Netflix projesini bırakıp geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba resmen patlıyor
Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda gezerken yakalandı
Fas'tan Filistin'e tıbbi destek kampanyası
Sebebi bilinmiyor: Ekili 30 dönümlük tarla kül oldu!
'Üşengeçlik'te fenomen oldu
Ekonomi Katılım bankacılığının büyümesi için destek çağrısı
Ekonomi

Katılım bankacılığının büyümesi için destek çağrısı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Okka, her yıl yabancı ve yabancı ortaklı bankalar aracılığı ile ülke vatandaşlarının parasının 80 milyar dolarının yurt dışına faiz olarak gittiğini, bunun bir nevi kan kaybı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:30:00 -
Katılım bankacılığının büyümesi için destek çağrısı

İslami finansal yönetimi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Osman Okka, katılım bankacılığının Türkiye’de ilk defa resmi olarak 1985 yılında “özel finans kuruluşu” olarak faaliyetlerine başladığını belirterek, bugün ülkede 6 katılım bankasının hizmet verdiğini bildirdi. Okka, Türkiye’nin büyük ölçekte faiz yükü altında olduğunu vurgulayarak, “Her yıl yabancı ve yabancı ortaklı bankalar aracılığı ile ülke vatandaşlarının parasının 80 milyar doları yurt dışına faiz olarak akıyor. Kime gönderiyoruz? Dışardaki yatırımcıya, oradaki bankalara gönderiyoruz. Bu kan kaybıdır” diye konuştu. “Türkiye’deki katılım bankalarının varlık bazında ağırlığı yüzde 7,2. Öz sermaye olarak ise yüzde 6,3” diyen Okka, katılım bankalarının fonksiyonunun vatandaş tarafından tam anlaşılamadığını, katılım bankalarının da diğer bankalar gibi hatta onlar kadar masraf aldığı yönünde yanlış kanaat bulunduğunu kaydetti. Türkiye’de katılım bankacılığının faiz sistemi dışında çalıştığına işaret eden Okka, bu tür finansal yapılanmaların bankalardaki tüm işlemleri faiz sarmalına girmeden yapabildiğini kaydetti. Okka, katılım bankacılığının büyümesinin ülke menfaati için bir gereklilik olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümet desteğini sağlıyor. Bizim katılım bankalarımızın asgari üçte bir, yüzde 40 büyümesi lazım. Katılım bankacılığının payı bugün ekonomide yüzde 7 yerine 15 olsaydı ne olurdu? Vatandaş bu kadar israf, harcama yapmazdı, ticaret, sanayi, ziraat gelişirdi. Burada malı alıyor, belli bir kar payı koyarak sana satıyor, bu da İslam’a göre uygun. Diğer taraf ise parayı direkt olarak sana satıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...
Teknoloji

WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...

Son dönemde gizlilik sözleşmesi kararı ile gündeme gelen sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta büyük bir tehlike ortaya çıktı...
Atilla Peker tutuklandı mı? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker yakalandı
Gündem

Atilla Peker tutuklandı mı? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker yakalandı

Gözaltına alınan Atilla Peker tutuklandı mı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşm..
Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor
Medya

Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor

'İslamcı' olduğunu ve 'davanın neferi' olduğunu öne süren Süleyman Özışık ve Hadi Özışık'ın internet sitesi, mide bulandıran görüntülerden g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay