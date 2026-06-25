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Dünya Katile ıslıklı 'yuh'lu protesto protesto: 'Defol’ diye bağırdılar
Dünya

Katile ıslıklı 'yuh'lu protesto protesto: 'Defol’ diye bağırdılar

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Katile ıslıklı 'yuh'lu protesto protesto: 'Defol’ diye bağırdılar

Teröristbaşı Netanyahu, ülkesinde katıldığı subay mezuniyet töreninde kendince duygusal konuşma yaparken şok bir protestoyla karşılaştı. Netanyahu kürsüde askeri operasyonda kaybettiği ağabeyi Yonatan Netanyahu'ya da atıfta bulunarak ölen askerlerden bahsettiği sırada, kalabalığın içinden "Defol evine git!" bağrışları yükseldi. Salonda bir anda yuhalanma, ıslık ve alkış sesleri birbirine karıştı.

Terör devleti israil’in eli kanlı elebaşı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki operasyonlar ve Lübnan savaşı nedeniyle ülke içindeki baskıların arttığı bir dönemde, askeri bir törende doğrudan protestoların hedefi oldu. Ordu mensuplarının mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Netanyahu, kalabalık içerisinden yükselen tepkiler nedeniyle zor anlar yaşadı.

ABİSİNİN ÖLÜMÜNÜ ANLATIRKEN YUHALADILAR

Netanyahu, kürsüde geçmişte askeri operasyonda kaybettiği ağabeyi Yonatan Netanyahu'ya atıfta bulunarak duygusal bir konuşma yaptığı sırada salonda gerilim tırmandı. 

Kalabalığın içinden bir kişinin ‘Defol, evine dön!’ diye bağırması üzerine salondaki uğultu büyüdü. 

Tepkinin ardından alandaki bazı katılımcılar protestocuyu bastırmak için alkış tutarken, ciddi bir kesim ise yuhalayarak protestoya destek verdi.

KONUŞMASI VE O ANLAR

Netanyahu'nun kürsüdeki konuşması ve protesto anı anbean kameraya yansıdı. Netanyahu'nun konuşmasının o bölümü ve salondaki diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:

Netanyahu: "...Değerli [ağabeyim], kollarımda can verdi, son nefesini benim kollarımda verdi."

(O sırada kalabalığın içinden bir ses yükseliyor)

Protestocu: "Defol, evine dön!

(Salonda bir anda yuhalanma, ıslık ve protestoyu bastırmaya çalışanların alkış sesleri birbirine karışıyor. Netanyahu kısa bir süre duraksayıp etrafına bakıyor, ardından ses tonunu yükselterek konuşmasına devam ediyor)

Netanyahu: "Sizler arkadaşlarınızı kaybettiniz ama devam ettiniz. Çünkü kiminle, kime karşı savaştığımızı çok iyi anladınız!"

SES TONUNU YÜKSELTTİ

Uğradığı protesto karşısında kısa bir süre duraksayan ancak kürsüyü terk etmeyen Netanyahu, yaşanan gerginliği büyük ölçüde görmezden gelmeye çalıştı. Ses tonunu daha da yükselterek ve vurgularını artırarak konuşmasını sürdüren katil, ordunun sahadaki durumuna, askeri kararlılığa ve terörle mücadele vurgularına devam ederek hitabını tamamladı. Ancak törendeki bu anlar, ülke içindeki siyasi ve toplumsal çatlağın derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Ahmet

Elbette ki İsrail'in terör devi Netanyahu'nun bu acımasız tavrı karşısında halkı direniyor. Gazze'deki kanlı operasyonlar, Lübnan savaşı ile ülke içindeki gerginlik tırmanıyor. Askeri bir töreninde bile ağabeyi için yaptığı konuşma sırasında "Defol evine dön!" diye bağıran kahraman vatandaşımızın sesi duyulmalıydı. Netanyahu bu katil söylemleriyle halkın öfkesini çekmiş, kendini gösterişli bir şekilde kürsüde koruyamış. Ama unutmasın ki zulüm her zaman bir yerde sona erer, haksızlığa karşı olan halk sesleri asla susturulamaz. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun!
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