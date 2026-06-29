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Dünya Katil sürüsü çekildi! Sivillere ateş açtılar
Dünya

Katil sürüsü çekildi! Sivillere ateş açtılar

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Katil sürüsü çekildi! Sivillere ateş açtılar

Siyonist İsrail güçlerinin, Suriye’nin güneyindeki Dera iline bağlı Abidin köyünden çekildiği sırada sivillere ateş açtığı bildirildi. Köy sakinleri, yeniden sızmaları önlemek için köye giden yolları taşlarla kapattı.

İsrail güçlerinin, Suriye’nin güneyinde yer alan Dera ilinin batı kırsalındaki Abidin köyünden çekildiği sırada sivillere ateş açtığı bildirildi.

Suriye Haber Ajansının aktardığına göre İsrail güçleri, köyden çekilme sırasında bölgede bulunan sivilleri hedef aldı.

Köy sakinleri, İsrail işgal güçlerinin yeniden sızmasını önlemek amacıyla Abidin köyüne giden yolları taşlarla kapattı.

İsrail güçleri, Abidin köyünü topçu atışlarıyla hedef aldı.

Halihazırda İsrail güçlerine ait iki helikopterin Kuneytra ve Dera kırsalları üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı kaydedildi.

Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haber, İsrail işgal güçlerinin Suriye'deki Abidin köyüne karşı acımasızca saldırdığını gösteriyor. Köy halkı, İsrail güçlerinin yeniden sızmasını engellemek için yolları taşlarla kapatınca, siyonist Netanyahu yönetimi topçu atışlarıyla köyü hedef aldı. Allah şahit olsun ki bu barbar saldırılar Filistin halkının zulmü karşısında duyulan üzüntüyü ve nefret duygularını derinleştirmektedir. Umarım Türkiye, İsrail'in bu işgalciliğini uluslararası platformlarda gerekli şekilde eleştirir ve Filistin halkına destek olmaya devam eder.
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