Katil sürüsü çekildi! Sivillere ateş açtılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siyonist İsrail güçlerinin, Suriye’nin güneyindeki Dera iline bağlı Abidin köyünden çekildiği sırada sivillere ateş açtığı bildirildi. Köy sakinleri, yeniden sızmaları önlemek için köye giden yolları taşlarla kapattı.
İsrail güçlerinin, Suriye’nin güneyinde yer alan Dera ilinin batı kırsalındaki Abidin köyünden çekildiği sırada sivillere ateş açtığı bildirildi.
Suriye Haber Ajansının aktardığına göre İsrail güçleri, köyden çekilme sırasında bölgede bulunan sivilleri hedef aldı.
Köy sakinleri, İsrail işgal güçlerinin yeniden sızmasını önlemek amacıyla Abidin köyüne giden yolları taşlarla kapattı.
İsrail güçleri, Abidin köyünü topçu atışlarıyla hedef aldı.
Halihazırda İsrail güçlerine ait iki helikopterin Kuneytra ve Dera kırsalları üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı kaydedildi.
Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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