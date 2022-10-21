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Katil katili kolluyor! ABD: 'Rusya'nın Ukrayna işgaliyle, İsrail'in Filistin işgali...'

ABD, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle İsrail'in Filistin işgalinin kıyaslanmasına karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 17:18:00 -
Katil katili kolluyor! ABD: 'Rusya'nın Ukrayna işgaliyle, İsrail'in Filistin işgali...'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle İsrail'in Filistin işgalinin kıyaslanmasına tepki gösterdi.

Price, iki sürecin birbirinden farklı olduğunu savundu.

Sözcü Ned Price, "Filistin'in egemen bir devlet olmamasını" aradaki en temel fark olarak nitelerken, İsrail'e yönelik bu eleştirinin meşru olmadığını iddia etti.

Bu konudaki açıklama, Birleşmiş Milletler'in İsrail ile ilgili kurduğu Soruşturma Komisyonu'nun kararından sonra geldi. Söz konusu kararda, İsrail'in 1967 sınırlarındaki Filistin topraklarını işgali illegal olarak nitelenmişti. Bu hamlenin fiili bir ilhak anlamına geldiği vurgulanmıştı.

Karar sonrasında BM'nin insan hakları uzmanlarından Navi Pillay, İsrail'in işgal ve ilhakını, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal ve ilhakına benzetmişti.

İsrail ve ABD bu açıklamaya tepki göstermişti.

Bu iki ülke, BM'nin İsrail'e karşı kurduğu Soruşturma Komsiyonu'na da tepki gösteriyordu.

Kaynak: Mepa News

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