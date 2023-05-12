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Dünya Katil İsrail saldırmaya devam ediyor! 2 Filistinli Müslüman şehit oldu
Dünya

Katil İsrail saldırmaya devam ediyor! 2 Filistinli Müslüman şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-12 18:54:00 - 2023-05-12 19:06:04

Katil İsrail'in Gazze şeridine yönelik hava saldırıları sürüyor.

Bugün El-Nasr mahallesine yapılan bombardımanda 2 Filistinli daha şehit oldu.

Netanyahu dün yaptığı açıklamada saldırıların devam edeceğini belirtmişti.

9 Mayıs'tan bu yana saldırıyorlar!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında bugüne kadar 191 noktayı vurduğunu açıkladı.

Katil İsrail, 9 Mayıs’tan bu yana Gazze'de Filistinli Müslümanları vuruyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
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Açıklamada saat 20.00 itibariyle İsrail’e 803 roket ve havan topu atıldığı, atılan roket ve havan topların 152’sinin ise Gazze Şeridi’ne düştüğü aktarıldı. IDF, roketlerden 179’unun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklayarak, bazı roketlerin ise yerleşim yerlerine düştüğünü belirtti.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 32 Filistinli Müslüman şehit olurken, 93 kişi de yaralandı.

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