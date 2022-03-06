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Dünya Katil İsrail polisi bir Filistinliyi daha katletti
Dünya

Katil İsrail polisi bir Filistinliyi daha katletti

İşgalci katil İsrail'in Filistin üzerindeki orantısız gücü devam ediyor. Tüm dünyanın sessiz kaldığı insan katliamları devam ederken İsrail polisi bir Filistinli genci daha öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 11:01:00 -
Katil İsrail polisi bir Filistinliyi daha katletti

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "kesici aletle saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla" Filistinli bir genci ateş açarak öldürdü.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 yaşındaki bir Filistinli Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde iki polise kesici aletle saldırıda bulundu.

Açıklamada, polislerin hafif ve orta şekilde yaralandığı, Filistinli gencin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Kamu Güvenliği Bakanı Omer Bar-Lev de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin hızlı müdahalesiyle" Filistinli gencin öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA, 19 yaşındaki Filistinli gencin adının Samir el-Kavasime olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada ise Filistinli gence ait olduğu iddia edilen ve Mescid-i Aksa'nın kapılarından birine yakın bölgede hareketsiz şekilde yerde yatan bir kişinin görüntüleri yayımlandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre olay yerine çok sayıda İsrail gücü gelirken, Mescid-i Aksa'ya açılan kapılar da kapatıldı.

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Yorumlar

ÇARE PARLAMENTER SİSTEM

İşgalci Türk devleti de terör operasyonu adı altında Kürtlere soykırım yapmaya devam etsin zaten operasyonlar da İsrail’e yaramıyor mu?
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kolay

Rusya, bilemedi, gireceği yeri. israilin içine girip, siyonistleri gebertse idi, ne olurdu????
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