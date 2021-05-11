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Katil İsrail, Gazze'de 13 katlı binayı vurdu!
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Dünya Katil İsrail, Gazze'de 13 katlı binayı vurdu!
Dünya

Katil İsrail, Gazze'de 13 katlı binayı vurdu!

Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldıran işgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde 13 katlı bir binayı vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 21:36:00 -
Katil İsrail, Gazze'de 13 katlı binayı vurdu!

İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan 13 katlı binayı vurdu.

İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırılarında devam ediyor. İsrail tarafından Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı bir bina vuruldu. Vurulan binanın Hanadi Kulesi olduğu aktarılırken, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Binalarda hasar meydana geldi

Saldırı sonrası çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği aktarılırken, saldırı öncesi binada bulunanların cep telefonuna mesaj atılarak binayı terk etmeleri konusunda uyarıldığı aktarıldı.

9'u çocuk 28 kişi şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında, 9’u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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