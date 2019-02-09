Katil İsrail cami bastı! Yaralılar var
Filistin'in Ramallah kentinde bulunan Jamal Abdul-Nasser Camii'yaklaşık 10 kişiden oluşan İsrailli bir grup asker tarafından baskın düzenlendi. Baskının ardından yaşanan çatışmada üç kişi yaralandı.09 Şubat 2019 Cumartesi 15:05
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki bir camiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi. Filistinli vatandaşların İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı.
Bir Filistinli de alıkonuldu
Filistin’in abluka altındaki Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki Jamal Abdul-Nasser Camii’ne yaklaşık 10 kişiden oluşan İsrailli bir grup asker tarafından baskın düzenlendi. Yaşanan olay sonrası Filistinli vatandaşların bölgede İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı ve bir kişi de askerler tarafından alıkonuldu.
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