Katil İsrail cami bastı! Yaralılar var

Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki bir camiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi. Filistinli vatandaşların İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı.

Bir Filistinli de alıkonuldu

Filistin’in abluka altındaki Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki Jamal Abdul-Nasser Camii’ne yaklaşık 10 kişiden oluşan İsrailli bir grup asker tarafından baskın düzenlendi. Yaşanan olay sonrası Filistinli vatandaşların bölgede İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı ve bir kişi de askerler tarafından alıkonuldu.