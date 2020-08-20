Katil İsrail - BAE anlaşmasını protesto etmek isteyen Filistinliler, sokaklara döküldü

BAE ile katil İsrail arasındaki diplomatik ilişkileri başlatan normalleşme sözleşmesini protesto etmek isteyen Filistin halkı Gazze’de sokaklara döküldü.

Terör devleti İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmasına göre iki devlet diplomatik olarak normalleşme sürecine girecek. ABD destekli bu anlaşmayı kabul etmeyen Filistin halkı Gazze toplandı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu UNRWA’da toplanan Filistinli mazlumlar gruplar halinde Gazze’nin batı kesiminde yer alan Ansar Meydanı’na yürüdü. Bu gruplar içerisinde Hamas, Fetih Hareketi ve solcu gruplar da katıldı.

Katılım gösteren Filistinli Muhammed el-Rafaty, bir konuşma yaptı. Konuşmasına “Buraya Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki anlaşmaya karşı gösteri yapmak ve BAE'ye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkileri normalleştirirken Filistin davasına, Filistin halkına ve Kudüs davasına ihanet ettiklerini söylemek için geldik” ifadelerini kullandı.

Protestoya katılan Sameera Mohammed ise, “İsrail ile normalleşmeyi reddettiğimiz mesajını dünyaya iletmek için buradayız. İsrail ile normalleşme, İsrail işgaline maruz kalan Filistin halkının tüm haklarını reddetmektir. BAE-İsrail barış anlaşmasına, Trump ve İsrail işgaline karşı olduğumuzu söylemek için Gazze Şeridi'nde gösteri yapıyoruz. Zafere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

ABD’nin öncülüğünde katil devlet İsrail ve BAE arasında 13 Ağustos’ta ilişkilerin normalleşmesi yönünde anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.