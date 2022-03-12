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Dünya Katil Esed’den Putin’e diyet ödüyor! Ukrayna’ya binlerce savaşçı gönderiyor
Dünya

Katil Esed’den Putin’e diyet ödüyor! Ukrayna’ya binlerce savaşçı gönderiyor

Ülkesinin işgaline karşı gözlerini yuman ve ülkede yaşayan milyonlarca vatandaşının göç etmesine, milyonlarca insanın ise ölümüne neden olan katil Esed rejimi, Rusya’ya 30 bin savaşçı desteğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 10:54:00 -
Katil Esed’den Putin’e diyet ödüyor! Ukrayna’ya binlerce savaşçı gönderiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Güvenlik Konseyi toplantısında, "Çoğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllü Ukrayna'da savaşmak için başvurdu" demişti.

Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu "Orta Doğulu gönüllüleri" kabul etmeye yeşil ışık yakarak, savaşçıların Ukrayna'daki savaşa dahil edilmesi için talimat vermişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya'nın DEAŞ'lı teröristleri Ukrayna'ya getirerek bu ülkede "Suriye senaryosu"nu hayata geçirmeyi amaçladığını belirtmişti.

10 bini gitti, 20 bini hazır kıta bekliyor

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre ise, Beşar Esad da Rus ordusuna destek amaçlı 30 bin kişilik güç gönderiyor. Bunlardan 10 binin Ukrayna'ya Ermenistan üzerinden gönderildiği, 20 binin ise bekletildiği, ihtiyaç durumunda hızlıca sevk edileceği belirtildi.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı General Hasan Hamadi, Esed'in gönderdiği savaşçılar arasında yağmacı Şebbiha milisleri ile birlikte Cumhuriyet muhafızlarının yer aldığını söyledi.

Putin'in her asker için 3.000 dolar maaş sözü verdiğini söyleyen Hamadi, komuta kademesine ise 7 bin dolar maaş ödeneceğini belirtti.

İlk destek Esad’dan gelmişti

Putin önderliğinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planları yaptığı o dönemde dünyadan ilk destek Suriye'deki Esed rejiminden gelmiş, Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı cumhuriyet olarak tanıma kararına da arka çıkmıştı.



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Yorumlar

Tug

Esat, Putin e savaşçı göndermesi eleştirildiği kadar, bundan daha önce, Ukrayna'ya lejyoner topladığını açıklayan, batılı ülkelerin eleştirilmesi gerekir.
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SINIRMIZDA VE BURNUMUZUN DİBİNDE HEMDE OSMANLININ YADIGARINDA KORKUÇ İVANIN TORUNLARI DEDELERİNİN VERDİĞİ YAYILMA VE AK DENİZİN SICAK SULARINI ALAMAMIZ GEREK VE ÖĞLE OLDU BİZLER NE YAPIYORUZ BİR BURADA ÇEÇENLERİ BESLİYORUZ AMA BİR TÜRLÜ YOL GÖETERMİYORUZ BU BİZİM BECERİKSİZLİĞİMİZ DEĞİLMİ,,, ADAM POTANSİYELİMİZİN OLDUĞU HİÇ BİR GAVURLARDA YOK ONLAR BİZİM ÜMMETİN ÇOCUKLARINI KULANIYORLAR UTANMADAN DAİŞ BİLE DİYORUZ VE GAVURDA AYNI KELİMEYİ KULLANIYOR DAİŞİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLE BİLMİYOR BİZİM BECERİKSİZ SİYASİLERİMİZ,,,VAY HALİMİZE DOĞRUYU BİLE ANLATSAN HAYIR YASAK ANLATAMASIN ,,,İŞTE BU SİZLERİN EN BÜYÜK BECERİSİZLİKLERİNİZ ANLAMINA GELİR,,,VESSELAM,,, TARİHİNİ BİLMEYEN BİR TOPLUM KENDİNİ ANLATAMAZ VE KENDİNİ SAVUNAMAZ EN ÖNEMLİSİ BAŞARILI OLAMAZ,,,VESSELAM,,,
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