Katil Esed'den Halep'e saldırı! Yaralılar var
Suriye'de katil Esed'in askerleri, Halep kasabasına bağlı Takad beldesine 2 hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.26 Ekim 2019 Cumartesi 11:37
Suriye'de rejim güçleri tarafından Suriye’nin Takad beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin, Halep kasabasında bulunan Takad beldesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Sivil yerleşimlerin de hedef alındığı hava saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı, büyük maddi hasar oluştu. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
YORUM YAZ