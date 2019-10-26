Katil Esed'den Halep'e saldırı! Yaralılar var Suriye'de katil Esed'in askerleri, Halep kasabasına bağlı Takad beldesine 2 hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de rejim güçleri tarafından Suriye’nin Takad beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin, Halep kasabasında bulunan Takad beldesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Sivil yerleşimlerin de hedef alındığı hava saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı, büyük maddi hasar oluştu. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

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