Katil Esed bu kez mülteci kampını vurdu! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Esed'a bağlı güçlerin Kafr Jals kasabasındaki bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan iç savaş devam ediyor.
Suriye'de Esed'a bağlı güçler, İdlib kentinde yer alan Kafr Jals kasabasındaki mülteci kampına silahlı saldırı düzenlendi.
Çok sayıda top mermisiyle düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
Olay yerine giden sivil savunma ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.
Seslerin büyük korkuya neden olduğu saldırı anında gökyüzüne dumanlar yükseldiği görüldü.
İHA'nın haberine göre, Suriye'de rejim güçlerini destekleyen Rus savaş uçaklarının 27 Eylül'de İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde yer alan mülteci kampını hedef alması sonucu 8 sivil yaralanmıştı.