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Dünya Katil ABD Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderiyor!
Dünya

Katil ABD Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderiyor!

Yeniakit Publisher
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Katil ABD Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderiyor!

Washington’ın Ortadoğu’ya USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile deniz piyadelerini taşıyan amfibi gemiler göndermeye hazırlandığı bildirildi. Sevkiyat kapsamında bölgeye yaklaşık 9 bin ila 10 bin ilave ABD askerinin konuşlandırılmasının beklendiği aktarıldı.

Washington’ın bölgeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve deniz piyadelerini taşıyan amfibi gemiler göndereceği bildirildi. Sevkiyat kapsamında Ortadoğu’ya yaklaşık 9 bin ila 10 bin ilave ABD askerinin konuşlandırılması bekleniyor.
ABD’nin Ortadoğu’ya USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve bir deniz piyade tümenini daha göndermeye hazırlandığı bildirildi. Sevkiyat kapsamında bölgeye 9 bin ila 10 bin arasında ek ABD askerinin konuşlandırılmasının planlandığı öne sürüldü.

İsrail merkezli i24 televizyonunun bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington üçüncü uçak gemisini ve ikinci deniz piyade tümenini Ortadoğu’ya gönderecek. Yedioth Ahronoth gazetesi ise kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a yeniden saldırabilecekleri yönündeki açıklamalarının ardından alındığını ileri sürdü.
The Hill gazetesine göre USS Theodore Roosevelt, bölgede görev yapan uçak gemilerinden birinin yerini almak üzere Ortadoğu’ya doğru hareket etti. Wall Street Journal’a konuşan ABD’li yetkililer de Pentagon’un bölgeye yaklaşık 9 bin ila 10 bin ek asker göndereceğini belirtti.

 

Yetkililer, USS Theodore Roosevelt’in 27 Eylül’de San Diego’daki ana üssünden ayrıldığını, deniz piyadelerini taşıyan üç amfibi gemiden oluşan USS Makin Island Amfibi Hazırlık Grubu’nun ise 28 Eylül’de yola çıktığını ve grubun kasım ayı sonuna kadar bölgeye ulaşmasının beklendiğini aktardı.

USS Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023’ün ardından da Orta Doğu’ya gönderilmiş, daha sonra rotasyon kapsamında ABD’ye dönmüştü. ABD’nin bölgede halihazırda USS George H.W. Bush ve USS George Washington olmak üzere iki uçak gemisi ile yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.

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