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Siyaset Özgür ve avanesi Meclis’i terk etmişti! Utanmadan devlete ve yargıya iftira atmaya kalkıştı
Siyaset

Özgür ve avanesi Meclis’i terk etmişti! Utanmadan devlete ve yargıya iftira atmaya kalkıştı

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Özgür ve avanesi Meclis’i terk etmişti! Utanmadan devlete ve yargıya iftira atmaya kalkıştı

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüye çıkmasıyla salonu terk eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hezimetin ve hazımsızlığın hırsını Meclis koridorlarında çıkardı. Siyasi nezaketi ayaklar altına alarak salondan kaçan Özel, gazetecilerin karşısına geçip yargı bağımsızlığını ve devletin kurumlarını hedef alan çirkin hezeyanlara sarıldı. Suçluları, kayyumları ve yolsuzluk soruşturmalarını aklamaya çalışan Özel, milli iradeye olan nefretini "vaktimiz yok" kılıfıyla örtbas etmeye çalıştı.

Milletin Meclisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması öncesinde sergiledikleri skandal tavırla büyük tepki çeken Özgür ve avanesi, kaçtıkları salondan çıkışta hezeyan dolu açıklamalara sarıldı.

Sandıkta milletten tokat yiyen, Meclis çatısı altında ise siyasi terbiye sınırlarını aşan Özgür Özel, Meclis koridorlarında yaptığı açıklamada devletin bağımsız yargısını ve güvenlik güçlerini hedef aldı.

Haklarında soruşturma bulunan belediye başkanlarına ve kirli pazarlıklara kalkan olan Özel, hezimetini gölgelemek için devlete iftira atma alçaklığına soyundu.

SUÇLULARA KALKAN OLDU, DEVLETİN YARGISINA İFTİRA ATTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye tahammül edemeyerek Meclis'i terk eden Özgür Özel, yaptığı basın açıklamasında yargı kararlarını hedef alarak "partimize yargı darbesi yapıldı" yalanına sarıldı.

Suçsuzluk maskesi altında Mersin'deki operasyonları ve belediyelerdeki kirli ilişkileri savunmaya kalkan Özel, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın başarılarını hazmedemediğini bir kez daha ilan etti. Siyasi ahlakı hiçe sayarak hezeyanlar savuran bu zihniyet, aziz milletin ve gazi Meclis'in vicdanında bir kez daha mahkûm oldu.

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