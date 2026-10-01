Ali Karahasanoğlu’ndan muhalefete “fon” çıkışı: Ekrem’de sustular, şimdi şakıyorlar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Ekrem’in rüşvetinde dut yemiş bülbüller, ‘fon’da şakıyorlar” başlıklı yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki rüşvet dosyasında gündeme gelen beyanlar karşısında sessiz kalan bazı siyasetçilerin, fon soruşturması söz konusu olduğunda peş peşe açıklamalar yapmasına dikkat çekti.
Karahasanoğlu, “dut yemiş bülbül” benzetmesi üzerinden Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıklamalarını değerlendirdi.
İmamoğlu hakkındaki yargılama sürecinde mahkeme huzurunda iş insanları tarafından dile getirilen para, villa ve rüşvet beyanlarını hatırlatan Karahasanoğlu, aynı isimlerin fon soruşturmasının ardından gösterdiği tepkiye dikkat çekti.
“EKREM İMAMOĞLU İÇİN SÖYLEMEDİKLERİNİZİ NİÇİN ŞİMDİ SÖYLÜYORSUNUZ?”
Karahasanoğlu, yazısında muhalefetin iki dosyaya yaklaşımındaki farklılığı eleştirirken, İmamoğlu hakkındaki yargılamada gündeme gelen milyonlarca dolarlık para ve menfaat beyanlarını da tek tek hatırlattı.
Yazısının sonunda Ali Babacan ve Mahmut Arıkan’a doğrudan seslenen Karahasanoğlu şu soruyu yöneltti:
“Ekrem İmamoğlu için söylemediklerinizi, şimdi fon usulsüzlüğünde niçin söylüyorsunuz?”
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