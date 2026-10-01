  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor BDDK’dan kritik karar: Tera dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi "Devletin ihmali var" sözlerine açıklama… ‘Ben de fon mağduruyum’ demişti! Nihat Zeybekci 2.5 milyar kaybetmiş SOLOTÜRK Şanlıurfa semalarında: TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri Miras söz konusu olunca camiye gitmek akıllarına geldi! Erdoğan savaşa mı hazırlanıyor? Yunan basını endişesini manşet yaptı: Türk donanması üst lige çıktı Meclis’te gözler 1 Ekim’e çevrildi! Kılıçdaroğlu ile Özel’den farklı karar Tahran’dan Körfez’e Netanyahu uyarısı: Sonuçları bütün bölgeyi etkiler! Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Yüzlerce kişi PFDK’ya sevk edildi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan muhalefete “fon” çıkışı: Ekrem’de sustular, şimdi şakıyorlar
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan muhalefete “fon” çıkışı: Ekrem’de sustular, şimdi şakıyorlar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ali Karahasanoğlu’ndan muhalefete "fon" çıkışı: Ekrem’de sustular, şimdi şakıyorlar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Ekrem’in rüşvetinde dut yemiş bülbüller, ‘fon’da şakıyorlar” başlıklı yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki rüşvet dosyasında gündeme gelen beyanlar karşısında sessiz kalan bazı siyasetçilerin, fon soruşturması söz konusu olduğunda peş peşe açıklamalar yapmasına dikkat çekti.

Karahasanoğlu, “dut yemiş bülbül” benzetmesi üzerinden Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıklamalarını değerlendirdi.

İmamoğlu hakkındaki yargılama sürecinde mahkeme huzurunda iş insanları tarafından dile getirilen para, villa ve rüşvet beyanlarını hatırlatan Karahasanoğlu, aynı isimlerin fon soruşturmasının ardından gösterdiği tepkiye dikkat çekti.

“EKREM İMAMOĞLU İÇİN SÖYLEMEDİKLERİNİZİ NİÇİN ŞİMDİ SÖYLÜYORSUNUZ?”

Karahasanoğlu, yazısında muhalefetin iki dosyaya yaklaşımındaki farklılığı eleştirirken, İmamoğlu hakkındaki yargılamada gündeme gelen milyonlarca dolarlık para ve menfaat beyanlarını da tek tek hatırlattı.

Yazısının sonunda Ali Babacan ve Mahmut Arıkan’a doğrudan seslenen Karahasanoğlu şu soruyu yöneltti:

“Ekrem İmamoğlu için söylemediklerinizi, şimdi fon usulsüzlüğünde niçin söylüyorsunuz?”

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

Ali Karahasanoğlu’ndan fon soruşturmasına dikkat çeken çıkış: "Babalar tutuklanmadı ama oğullar…?
Ali Karahasanoğlu’ndan fon soruşturmasına dikkat çeken çıkış: “Babalar tutuklanmadı ama oğullar…?

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan fon soruşturmasına dikkat çeken çıkış: “Babalar tutuklanmadı ama oğullar…?

Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli
Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli

Ali Karahasanoğlu noktayı böyle koydu: "Kızımız Fatıma da olsa... Cezası ne ise kesilir! AK Parti’nin farkını görün"
Ali Karahasanoğlu noktayı böyle koydu: “Kızımız Fatıma da olsa... Cezası ne ise kesilir! AK Parti’nin farkını görün”

Gündem

Ali Karahasanoğlu noktayı böyle koydu: “Kızımız Fatıma da olsa... Cezası ne ise kesilir! AK Parti’nin farkını görün”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23