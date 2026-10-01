Sosyalist Enternasyonal’in tercihi şaşırtmadı! Arınmak isteyen CHP’yi çıkardı, tartışmalı isimlerin toplandığı YENİ Parti’yi aldı

Sosyalist Enternasyonal, Türkiye siyasetine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

Başkanlığını İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in yürüttüğü örgüt, CHP’nin üyeliğini dondururken Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’nin üyelik başvurusunu kabul etti.

Kararla birlikte CHP’nin 1978’den beri devam eden Sosyalist Enternasyonal üyeliği askıya alınırken örgütün Türkiye’deki tercihi YENİ Parti oldu.

CHP “TEMİZ SİYASET İÇİN ARINMA” DEMİŞTİ

Kararı dikkat çekici hale getiren gelişmelerden biri CHP’de başlatılan “arınma” süreci oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, geçtiğimiz haziran ayında dokuz milletvekilini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etmişti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kararı kamuoyuna duyururken açık şekilde “Temiz siyaset için arınma kaçınılmaz hale gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı, söz konusu isimler hakkında “şaibe bulunduğunu”, kamuoyunda tartışıldıklarını ve iddianamelere konu olduklarını belirterek parti yönetiminin bu nedenle disiplin sürecini başlattığını açıklamıştı.

CHP ayrıca yargı sürecinin devam ettiğinin ve söz konusu kişilerin kendilerini mahkemelerde savunacaklarının altını çizmişti.

CHP’NİN ARINMAK İSTEDİĞİ İSİMLER YENİ PARTİ’YE GİTTİ

Ancak CHP'nin disipline sevk ettiği isimler hakkındaki süreç tamamlanmadan siyasi tablo değişti.

Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut YENİ Parti’ye geçti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu da geçtiğimiz ay dokuz milletvekili hakkındaki dosyaları, başka bir siyasi partiye katıldıkları gerekçesiyle işlemden kaldırdı.

Böylece CHP’nin “temiz siyaset” ve “arınma” açıklamasıyla disiplin sürecine aldığı isimler, siyasi yollarına YENİ Parti çatısı altında devam etmeye başladı.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında da geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet” suçundan soruşturma başlatılması dikkat çekmişti.

SOSYALİST ENTERNASYONAL’İN TERCİHİ YENİ PARTİ OLDU

İşte böylesi bir siyasi tablonun ardından Sosyalist Enternasyonal’in kararı geldi.

Örgüt, CHP’nin üyeliğini dondururken YENİ Parti’nin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etti.

Böylece CHP’de “arınma” söylemiyle başlayan süreç sonunda ortaya çıkan siyasi ayrışmada Sosyalist Enternasyonal tercihini Özgür Özel ve YENİ Parti’den yana kullanmış oldu.

MAHKEME KARARINA DA TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Sosyalist Enternasyonal’in Özgür Özel’e desteği yeni değil.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı vermesinin ardından örgüt, Türk yargısının kararına karşı çıkarak Özgür Özel yönetimine destek açıklaması yapmıştı.

Sosyalist Enternasyonal, 22 Mayıs’taki açıklamasında Özgür Özel ve ekibiyle “tam dayanışma” içerisinde olduğunu duyurmuştu.

Örgüt daha sonra da Özel’e desteğini sürdürmüş, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sánchez YENİ Parti’nin kuruluşunun ardından Özel’e gönderdiği mesajda yeni siyasi oluşumla yakın iş birliğinin devam edeceğini bildirmişti.

CHP GİTTİ, YENİ PARTİ GELDİ

Son karar ise Sosyalist Enternasyonal’in Türkiye’deki siyasi tercihini resmiyete döktü.

1978’den beri örgütün tam üyesi olan CHP’nin üyeliği donduruldu.

Yerine ise Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’nin üyelik başvurusu kabul edildi.

Böylece CHP’nin “temiz siyaset için arınma” diyerek kapının önüne koymaya hazırlandığı isimlerin önemli bölümünün yeni adresi olan YENİ Parti, uluslararası sosyalist örgütün Türkiye’deki yeni tercihi haline geldi.