Soma'daki facia için devletin tepesinden peş peşe açıklamalar! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yürek yakan taziye mesajı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük tüm Türkiye'yi yasa boğarken, devletin zirvesinden art arda gelen taziye ve destek mesajları yüreklere su serpti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı resmi paylaşımla acı haberi duyurarak hayatını kaybeden maden işçisine rahmet diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü madende, kurtarılan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Temennimiz, göçük altında bulunan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşmasıdır. Devletimizin ilgili kurumlarının titizlikle yürüttüğü çalışmaların en kısa sürede hayırlı haberlerle neticelenmesini diliyorum."