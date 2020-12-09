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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:15:01 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu0,0194680,06
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7423050,06
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1191710,05
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0276860,05
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu395,7851840,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0451120,68
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2164250,33
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1824400,26
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6016380,25
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7707850,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,4824242,60
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0266732,60
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0817552,13
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0419671,72
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,0782441,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon130,4003971,71
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3779591,38
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0458721,02
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1789260,51
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0290430,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8920861,42
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1879221,38
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2811381,37
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,6844831,26
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9676301,24
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1292311,38
TEB Portföy Altın Fonu0,1097601,36
İş Portföy Altın Fonu0,0506571,34
Fiba Portföy Altın Fonu0,0385811,33
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0654871,32
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0382590,12
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8868090,06
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1729370,06
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0298690,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6265590,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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