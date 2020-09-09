Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,651395
|0,29
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056298
|0,29
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,487813
|0,26
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,024820
|0,23
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|716,391755
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,684715
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,103725
|1,87
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,933363
|1,16
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041584
|0,51
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,188516
|0,20
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,065297
|0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,190537
|0,14
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008954
|0,12
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|40,118906
|0,10
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,024013
|0,09
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,319370
|0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,900836
|0,81
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,688373
|0,79
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027722
|0,57
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,982562
|0,41
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,190842
|0,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,128171
|0,39
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056101
|0,39
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109483
|0,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065274
|0,39
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,103413
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,003841
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,118454
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059266
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,137175
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,673777
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)