  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:30:12 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,651395 0,29
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056298 0,29
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,487813 0,26
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,024820 0,23
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 716,391755 0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,684715 0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,103725 1,87
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,933363 1,16
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041584 0,51
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,188516 0,20
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065297 0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,190537 0,14
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008954 0,12
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 40,118906 0,10
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024013 0,09
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,319370 0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,900836 0,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,688373 0,79
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027722 0,57
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,982562 0,41
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,190842 0,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,128171 0,39
Deniz Port. Altın Fonu 0,056101 0,39
TEB Portföy Altın Fonu 0,109483 0,39
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065274 0,39
Ak Portföy Altın Fonu 0,103413 0,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,003841 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,118454 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059266 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,137175 0,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,673777 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor
Gündem

Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

Ankara'daki tüm berberlere yardım yapıldığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti ..
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı
Gündem

Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı

İmam Hatiplilere ağza alınmayacak hakaretler savuran Erol Mütercimler, yılla önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı