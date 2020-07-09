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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:01:49 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,024841 0,07
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 658,427751 0,06
Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043177 0,06
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,629915 0,06
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019774 0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036719 2,13
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020170 1,30
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008342 1,14
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036389 0,39
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,399757 0,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031105 1,96
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,062807 1,82
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,836756 1,17
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,382522 1,14
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,095558 1,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,735039 0,70
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008638 0,69
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,387772 0,63
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 38,563058 0,47
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,163508 0,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052978 0,54
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,025477 0,46
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,635046 0,45
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,534955 0,36
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,867358 0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,845922 2,09
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,969601 1,10
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,469173 1,04
HSBC Portföy Altın Fonu 3,360632 0,61
İş Portföy Altın Fonu 0,043273 0,47
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,847743 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058427 0,02
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,600187 0,02
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,019286 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,121438 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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