Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,024841
|0,07
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|658,427751
|0,06
|Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,043177
|0,06
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,629915
|0,06
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019774
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036719
|2,13
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020170
|1,30
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008342
|1,14
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036389
|0,39
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,399757
|0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,031105
|1,96
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,062807
|1,82
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|104,836756
|1,17
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,382522
|1,14
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,095558
|1,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,735039
|0,70
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008638
|0,69
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,387772
|0,63
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|38,563058
|0,47
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,163508
|0,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052978
|0,54
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,025477
|0,46
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,635046
|0,45
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,534955
|0,36
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,867358
|0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,845922
|2,09
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,969601
|1,10
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,469173
|1,04
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,360632
|0,61
|İş Portföy Altın Fonu
|0,043273
|0,47
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,847743
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058427
|0,02
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,600187
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,019286
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,121438
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)