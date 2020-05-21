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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:36:06 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035174 2,14
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031100 1,26
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054598 1,04
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,182663 0,74
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,580151 0,65
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007050 2,71
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018286 0,85
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,750208 0,83
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,763169 0,56
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,958814 0,54
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,353638 1,47
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064160 1,31
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,083796 1,22
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,011053 1,13
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,973053 1,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,236830 0,91
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,471338 0,91
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,006686 0,79
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088663 0,75
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,284107 0,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,578426 1,22
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,447508 0,55
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,961283 0,53
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,046774 0,18
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,724073 0,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,839861 0,50
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,800899 0,02
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,839947 0,02
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022211 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057830 0,02
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,241422 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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