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Spor
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Yeniakit Publisher
En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Futbola olan tutkularını göstermek isteyen çoğu taraftar, yağmur çamur demeden takımlarının peşinden her yere gidiyor.

#1
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi’nin (CIES) hazırladığı rapor, bu tutkunun dünya genelindeki karşılığını gözler önüne serdi.

#2
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE DÜNYANIN EN TUTKULU FUTBOL ÜLKELERİ…

#3
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Raporda Türkiye’nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekti.

#4
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

20. HIRVATİSTAN

#5
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

19. SUUDİ ARABİSTAN

#6
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

18. PORTEKİZ

#7
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

17. CEZAYİR

#8
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

16. PERU

#9
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

15. İSPANYA

#10
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

14. SIRBİSTAN

#11
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

13. KOLOMBİYA

#12
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

12. URUGUAY

#13
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

11. MISIR

#14
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

10. İSKOÇYA

#15
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

9. İTALYA

#16
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

8. ENDONEZYA

#17
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

7. MEKSİKA

#18
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

6. ALMANYA

#19
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

5. FAS

#20
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

4. İNGİLTERE

#21
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

3. TÜRKİYE

#22
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

2. ARJANTİN

#23
Foto - En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

1. BREZİLYA/ kaynak: haber7

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