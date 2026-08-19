En çılgın taraftarların olduğu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
Futbola olan tutkularını göstermek isteyen çoğu taraftar, yağmur çamur demeden takımlarının peşinden her yere gidiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Futbola olan tutkularını göstermek isteyen çoğu taraftar, yağmur çamur demeden takımlarının peşinden her yere gidiyor.
Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi’nin (CIES) hazırladığı rapor, bu tutkunun dünya genelindeki karşılığını gözler önüne serdi.
İŞTE DÜNYANIN EN TUTKULU FUTBOL ÜLKELERİ…
Raporda Türkiye’nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekti.
20. HIRVATİSTAN
19. SUUDİ ARABİSTAN
18. PORTEKİZ
17. CEZAYİR
16. PERU
15. İSPANYA
14. SIRBİSTAN
13. KOLOMBİYA
12. URUGUAY
11. MISIR
10. İSKOÇYA
9. İTALYA
8. ENDONEZYA
7. MEKSİKA
6. ALMANYA
5. FAS
4. İNGİLTERE
3. TÜRKİYE
2. ARJANTİN
1. BREZİLYA/ kaynak: haber7
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